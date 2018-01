Juventus: ecco il primo comunicato sulle condizioni di Paulo Dybala

Source photo: profilo Twitter Juventus

Nove giorni di pausa per la Juventus, nove giorni utilissimi per recuperare le energie e per fare la conta degli infortunati. Tra questi, nessun problema per Giorgio Chiellini e Sami Khedira: il difensore ha ricevuto solo otto punti di sutura, il tedesco non necessita invece di ulteriori controlli. L'attenzione mediatica dei tifosi bianconeri è però tutta su Paulo Dybala, le cui condizioni hanno tenuto in sospeso Allegri e la rosa tutta fin dalla serata di ieri, quando l'ex Palermo è uscito dolorante durante Cagliari-Juventus. Secondo quanto riportato pochi minuti fa dal sito ufficiale bianconero, l'argentino ha subito "una lesione distrattiva ai flessori della coscia destra che, con riserve del caso legate a precocità delle indagini effettuate, può essere definita di grado lieve-medio. Il calciatore inizierà da subito le cure riabilitative e la prognosi potrà essere meglio dimensionata nei prossimi giorni".

Nei prossimi giorni, dunque, ulteriori analisi mediche chiariranno la situazione fisica di Paulo Dybala, il cui stop potrebbe complicare e non poco i piani di Allegri ed il percorso stesso dell'argentino, in ripresa dopo un periodo negativo e scarno sotto l'aspetto delle reti. Certo, i sostituiti dell'ex Palermo non mancano - Bernardeschi scalpita - ma cambiare in corsa tatticamente non è di certo uno dei migliori regali che la Befana potesse fare a Massimiliano Allegri.