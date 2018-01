Juventus - Marchisio fuori circa un mese, il punto sugli infortunati

Mattia De Sciglio, uno degli infortunati bianconeri. | juventus.com

Paulo Dybala, sì, ma non solo. La Juventus tornerà ad allenarsi soltanto fra otto giorni, ma al 16 gennaio non avrà a disposizione diversi giocatori, fra cui appunto il già citato campione argentino, vittima di un problema muscolare che lo terrà fuori per 30-40 giorni, con l'obiettivo del rientro per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, che vedranno i bianconeri ospitare il Tottenham il prossimo 13 febbraio. Nel frattempo, dunque, Max Allegri continuerà a puntare sul 4-3-3: come già detto, però, per proseguire le rotazioni dovrà recuperare alcune caselle importanti all'interno del proprio scacchiere del turnover.

Per ciò che riguarda il comparto difensivo, fra i pali dovrebbe fare il suo rientro già dopo la sosta Gianluigi Buffon. Nonostante le ottime prestazioni offerte dal neo-arrivato Szczesny di recente, il capitano resta un imprescindibile per i campioni d'Italia, specie ora che avrà tutto il tempo di rientrare già in una condizione ottimale: il polacco avrà poi modo di accumulare minuti nelle prossime stagioni. Fra i calciatori di movimento, invece, resta un'incognita Benedikt Höwedes, arrivato in prestito dallo Schalke 04 e con sempre meno possibilità di venire riscattato a giugno prossimo, con solo una presenza all'attivo in stagione, in Serie A contro il Crotone: il suo recupero arriverà sicuramente dopo la sosta, c'è da capire in quali tempistiche. Migliori notizie da parte di Mattia De Sciglio, già in gruppo prima della trasferta di Cagliari e sicuramente a disposizione già dal prossima impegno di campionato, quello di lunedì 22 in casa contro il Genoa.

La novità di giornata è rappresentata invece da Claudio Marchisio, che ha rilevato un problema agli adduttori già nella prima sfida del 2018, quella vinta per 2-0 in Coppa Italia contro il Torino, inizialmente passato in secondo piano ma adesso rivelatosi un po' più grave del previsto: il numero otto dovrebbe rimanere lontano dai campi di gioco per un mese circa, un altro stop nella sua travagliata annata. Ultimo, ma non meno importante, nella lista è Juan Cuadrado, che anche se non nella miglior condizione sembra pronto a tornare in azione già dalla prossima giornata utile, anche con un minimo di apprensione vista la sicura assenza della Joya nello stesso reparto e la partenza di Pjaca in prestito che rischiano di lasciare il tecnico della Vecchia Signora leggermente a corto di opzioni.