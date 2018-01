Flash è in città: Douglas Costa è pronto a prendersi la Juventus | Twitter JuventusTV

Dopo un primo periodo d'ambientamento al nuovo campionato e alla nuova squadra, seguendo il dettame imposto da Allegri a tutti i nuovi arrivati alla Juventus, Douglas Costa ha finalmente fatto vedere di che pasta è fatto. Considerando solo gli ultimi due impegni ufficiali della società bianconera, ovvero il derby di Coppa Italia contro il Torino ed il match di Serie A che gli ha posto di fronte il Cagliari, l'esterno offensivo brasiliano ha messo a segno il gol inaugurale contro i granata e l'assist decisivo contro i sardi, mostrando le sue doti migliori: rapidità d'esecuzione, velocità e dribbling.

Stando alle mere statistiche, il brasiliano nativo di Sapucaia do Sul, è il miglior dribblomane dell'intera Serie A con l'ottanta percento di dribbling riusciti, staccando Alejandro Gomez e il suo compagno di squadra Paulo Dybala. E' lapalissiano che l'ex Bayern sia stato preso proprio per fare la differenza in contesti di squadre chiuse e l'azione effettuata contro il Cagliari è in questo senso l'emblema di ciò che deve fare Douglas Costa, nonché della sua miglior applicazione in campo: puntare l'uomo, saltarlo in mezzo metro e servire l'attaccante in area.

Non sono però solo quelle due partite a far capire che Flash è finalmente pronto a prendersi la Juventus. Il motore del brasiliano è salito di giri sempre in maniera graduale, e lo farà ancora fino a marzo quando tutta la squadra sarà al top, ma ha cominciato a mostrarsi al pubblico italiano già due mesi fa, quando Allegri gli diede fiducia schierandolo prima con il Crotone e successivamente al San Paolo contro il Napoli. Contro i partenopei ha mostrato di saper fare anche il lavoro sporco richiesto dal tecnico livornese, impegnandosi soprattutto in fase di ripiego e dimostrando ad Allegri di poter essere utilizzato anche in contesti in cui è richiesto soffrire.

La prestazione di Napoli gli vale il posto da titolare anche contro l'Olympiakos ed il Bologna, spingendo l'allenatore bianconero verso un 4-3-3 puro che gli permette di esprimersi al meglio. Le panchine successive sono state dettate anche da un ritorno ad alti livelli di Paulo Dybala, ma l'infortunio della Joya aiuterà Douglas Costa a prendere per mano la Juventus. Il brasiliano è uno degli uomini più in forma e la sua velocità, abbinata alla tecnica che possiede, lo fanno balzare in avanti nelle gerarchie di Allegri ed al ritorno della sosta potrebbe definitivamente arrivare il suo momento.