Juventus, inizia la ricerca del vice Szczesny | Twitter Khaled Al Nouss

Che Wojciech Szczesny sia il futuro della porta della Juventus è ormai un fatto assodato. In questo mese di assenza dal campo di Gianluigi Buffon, il polacco lo ha sostituito nel migliore dei modi, ovvero senza farne sentire la mancanza al proprio reparto difensivo ed anche ai tifosi, che ormai ripongono cieca fiducia nelle capacità dell'ex Roma.

Per Szczesny questa doveva essere una stagione d'ambientamento, vissuta alle spalle del capitano e dello storico numero uno bianconero, ma l'infortunio al polpaccio di Buffon lo ha proiettato nella mischia regalandogli una continuità insperata ad inizio stagione. L'anno prossimo, quando il portiere italiano si sarà ritirato, il polacco diventerà il numero uno ed allora la Juventus dovrà cercare un nuovo numero dodici da affiancargli. Il casting condotto da Paratici e Marotta è già cominciato, ma i nomi sulla lista sono tanti. In primis sono da considerare i tanti portieri già sotto contratto con la società bianconera ed attualmente in prestito tra Italia ed Europa. Brignoli, matador del Milan al Vigorito di Benevento, e Leali, in prestito allo Zulte Waregem, fanno certamente parte di questo elenco, ma sopra a loro c'è Emil Audero. Il portiere classe 1997, ventunanni tra nove giorni, ha disputato la scorsa stagione alla casa base come terzo portiere ed ora è in prestito al Venezia, dove sta facendo molto bene, collezionando sei clean sheet in diciotto partite e prendendosi il posto da titolare sin da subito. La sua candidatura è forte, sia per la sua bravura, sia perché rientrerebbe facilmente nelle liste di Champions e Serie A come giocatore del proprio vivaio, tuttavia i bianconeri potrebbero decidere di girarlo un altro anno in prestito, questa volta nella massima serie del nostro calcio per poi farlo tornare alla base e giocarsi il posto con Szczesny.

Andando invece a guardare portieri che non sono già sotto contratto con Madama, Mirante è uno di quelli osservati con interesse. Il portiere del Bologna è un ex Juventus, e come Audero, Leali e Brignoli, sarebbe utile per le liste delle varie competizioni, ma nonostante questo non è la prima scelta. Davanti a lui, infatti ci sono opzioni più valide: Marchetti, ormai fuori rosa alla Lazio, Sorrentino e Consigli. Il portiere in forza alla squadra capitolina è in uscita ormai da tempo, l'ex Atalanta non rinnoverà con il Sassuolo, mentre il clivense è ormai una sicurezza, anche se forse troppo in la con gli anni. Attenzione, però, anche a Meret. Il giovane friulano è seguito da tempo dai dirigenti della Continassa e quest'estate potrebbe finalizzarsi il suo passaggio al bianconero di Torino.