Juventus, De Sciglio recuperato per il Genoa; complicati i ritorni di Buffon e Cuadrado

Dopo nove giorni di pausa riprende ad allenarsi la Juventus in vista della ripresa di lunedì sera contro il Genoa e Massimiliano Allegri ritrova una pedina fondamentale per il suo scacchiere tattico, vale a dire Mattia De Sciglio. Il difensore ex Milan ha recuperato dal problema muscolare che lo ha attanagliato dallo scorso diciannove dicembre e si è allenato regolarmente con il gruppo. Le possibilità di vederlo in azione contro il Genoa sono in netto rialzo e la convocazione è quasi certa.

Nella doppia seduta tra mattino e pomeriggio tenuta da Allegri è proseguito anche il recupero degli altri infortunati: Buffon, Cuadrado e Dybala. Il portiere ed il colombiano hanno continuato a svolgere il lavoro personalizzato studiato dagli esperti del J|Medical per recuperare il prima possibile. Tuttavia per entrambi non sembra essere giunto il momento di tornare in campo e per l'esperto bianconero di Madama questo vuol dire anche veder sfumare il record di presenze in Serie A di Paolo Maldini.

Come loro, anche Paulo Dybala è tornato dal piccolo break concessogli dai fisioterapisti bianconeri dopo la settimana di lavoro. La Joya argentina non si è ovviamente allenato sul campo, troppo presto, ma ha continuato il suo lavoro di recupero in palestra facendo della cyclette, come mostrato sul proprio account Instagram.