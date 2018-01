Juventus: Barzagli pronto al rinnovo, Han ad un passo

Non cessa il movimento in casa Juventus. Dopo l'uscita di Marko Pjaca, prestito secco allo Schalke 04, e gli abboccamenti falliti con Leon Goretzka e quelli in dirittura d'arrivo con Emre Can, la società bianconera continua a muoversi sul mercato, questa volta italiano. Il prossimo passo sarà addirittura interno, ovvero quello di far rinnovare a vita Andrea Barzagli.

Le trattative con il difensore di Fiesole vanno avanti ormai da mesi e finalmente sembra in dirittura d'arrivo. L'intenzione di Marotta è chiara. Con il ritiro di Gianluigi Buffon la squadra perderebbe prima di tutto un incredibile uomo spogliatoio, oltre che punto di riferimento e d'appoggio nei momenti bui della squadra, privarsi di un'altra colonna dell'esperienza di Barzagli potrebbe rivelarsi controproducente nei meccanismi di squadra. Per questo motivo, quindi, Madama ha deciso di allungare di un altro anno la propria carriera, come rivelato a Sky Sport24: "Ho parlato con la società e con Marotta, la situazione vede entrambe le parti intenzionate a continuare insieme. Spero di continuare a giocare nella Juve, ma siamo a buon punto. Mi impressionò sette anni fa entrare a Vinovo e vedere tutti i trofei vinti dalla Juventus. Ma la cosa che più mi ha segnato e mi è rimasta dentro è stata l'inaugurazione dello Stadium".

Per uno pronto a rinnovare, ce n'è un altro pronto a firmare il primo contratto a tinte bianconero, ovvero Han Kwang-Song, più conosciuto come Han. Il giovane nordcoreano di proprietà del Cagliari è attualmente in prestito al Perugia, in Serie B, dove si sta facendo notare a suon di gol e buone prestazioni. Da tanti anni a questa parte, Marotta e Paratici, hanno sempre l'occhio vigile sui giovani talenti del nostro paese ed è quindi inevitabile che abbiano notato anche lui. L'accordo con i sardi sembra ormai in via di raggiungimento, seppur Giulini voglia dieci milioni e la Juve non vada oltre i cinque, e la firma, stando ai rumors di mercato, potrebbe arrivare già nella prossima settimana. Attenzione anche ad un eventuale inserimento di Nicolò Barella in questa trattativa. Il giovane centrocampista è la rivelazione di questa Serie A, ha appena rinnovato con il Cagliari, ma quest'estate partirà l'asta e la Juventus potrebbe avere una corsia preferienzale.