Serie A, Juventus-Genoa: i convocati e la probabile formazione dei bianconeri

Juventus Twitter

Torna la Serie A e all'Allianz Stadium ci sarà il Genoa. Per non allentare la presa sul Napoli, la Juventus deve vincere questo match contro una squadra che all'andata ha messo in difficoltà i bianconeri. Sarà anche una gara molto importante dal punto di vista psicologico, ragion per cui Allegri dovrà gestirla al meglio delle sue forze.

Sono 19 gli uomini convocati in vista di questa partita.

2 De Sciglio; 3 Chiellini; 4 Benatia; 5 Pjanic; 6 Khedira; 9 Higuaín: 11 Douglas Costa; 12 Alex Sandro; 14 Matuidi; 15 Barzagli; 16 Pinsoglio; 17 Mandzukic; 22 Asamoah; 23 Szczesny; 26 Lichtsteiner; 27 Sturaro; 30 Bentancur; 33 Bernardeschi; 35 Loria.

Torna a disposizione De Sciglio, al rientro dopo un infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori alcune partite prima della sosta. Assente ovviamente Paulo Dybala, che nel match contro il Cagliari ha riscontrato un problema alla coscia che lo ha fatto uscire prematuramente dal campo. Out ancora Cuadrado, Buffon, Howedes e Marchisio, anche lui per un infortunio muscolare all'inguine. Da questi 19 giocatori si può iniziare ad individuare un possibile 11 che Allegri potrebbe schierare in vista del match contro il Grifone:

Il 4-3-2-1 potrebbe essere il modulo più probabile. In porta il solito Szczesny, accompagnato da Chiellini e Benatia. A centrocampo Matuidi, Pjanic e Khedira offriranno qualità alla squadra. In attacco Higuain unica punta, accompagnato da Bernareschi e da uno tra Mandzukic e Douglas Costa. Il brasiliano scalpita e il tecnico livornese potrebbe decidere di schierarlo Lunedì.