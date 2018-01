Monday night in Serie A, la Juve non può sbagliare contro il Genoa

Gonzalo Higuain ha segnato il suo ultimo gol contro il Genoa, in Coppa Italia. | juventus.com

Si chiude la 21esima giornata di Serie A, in una serata importante. Dovrebbe bastare, per giustificare questo aggettivo, il teatro dell'Allianz Stadium, dove la Juventus sarà chiamata a rispondere al Napoli nella lotta per lo Scudetto, sfidando il Genoa, avversario ostico ed assolutamente in ascesa dopo l'arrivo sulla panchina di Davide Ballardini, che ha fruttato quattordici punti nelle prime sette partite della sua gestione. Nel frattempo però un'eliminazione in Coppa Italia, proprio in questo stesso avversario: gol di Dybala ed Higuain quasi un mese fa per la Vecchia Signora, in un contesto che era però ben diverso, con il Grifone che in quest'occasione si mostrerà sicuramente più combattivo e schiererà certamente tutti i propri titolari.

Titolari o riserve, a dire il vero, per Madama invece il problema non si pone più di tanto. L'obiettivo è sempre quello di vincere, l'obiettivo è anche farlo dopo una sosta: in questo stesso contesto, dopo i break i bianconeri hanno ottenuto due sconfitte brucianti, contro Lazio e Sampdoria, come sottolineato da Allegri in conferenza stampa. In entrambi i casi, Paulo Dybala era stato escluso dalla formazione titolare: oggi l'esclusione della Joya sarà invece forzata, così come quella di capitan Gianluigi Buffon. La lista degli infortunati comprende anche il solito Howedes, Rugani, Marchisio e Cuadrado: non mancano insomma i problemi, ma come già detto i campioni d'Italia devono ottenere i tre punti nella maniera più assoluta.

Le probabili formazioni

Ballardini confermerà il suo 3-5-2, davanti a Perin non c'è Zukanovic e perciò giocheranno Izzo, Spolli e Rossettini (o Gentiletti). I tornanti saranno quasi sicuramente Rosi e Laxalt, Rigoni, Veloso e Bertolacci nel mezzo. Taarabt certo del posto in attacco, Lapadula insidia Pandev per il posto da centravanti. Pochi dubbi per Max Allegri, che nel suo 4-3-3 davanti a Szczesny è orientato per preferire De Sciglio a Lichtsteiner e Barzagli nel ruolo di terzino destro; le altre caselle sono invece per Benatia, Chiellini ed Alex Sandro. Khedira, Pjanic e Matuidi formano il solito centrocampo, Douglas Costa favorito su Bernardeschi per il posto insieme ad Higuain e Mandzukic nel tridente.