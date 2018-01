Serie A, Juve cinica! Battuto il Genoa all'Allianz Stadium (1-0)

Vittoria fatta di intelligenza e cinismo quella della Juventus, che ha sconfitto il Genoa di Ballardini che ha dato non pochi problemi specialmente verso la fine del match.

LE SCELTE - Allegri senza Dybala posiziona Costa e Mandzukic dietro Higuain. Inoltre sarà Lichtsteiner a scendere in campo, preferito a De Sciglio sulla corsia destra. Ballardini ritrova Veloso ma non lo rischia e opta per un fitto centrocampo a 5 con Laxalt e Rosi sulle corsie laterali. In attacco spazio a Pandev e Taraabt.

PRIMO TEMPO - La Juventus gioca subito in modo propositivo, cercando con cinismo, sin da subito, il goal del vantaggio. Il Genoa subisce le avanzate bianconere ed è Pjanic a mettere in difficoltà i rossoblù con un tiro ben parato da Perin. La fragilità del Genoa è evidente e per la Juventus, la rete del vantaggio non tarda ad arrivare. E' infatti Douglas Costa a mettere la sua firma dopo soli 15 minuti di gioco. Proprio lo stesso brasiliano fa partire un contropiede e riesce ad arrivare al goal dopo aver scartato Perin con un lieve tocco di punta. 1-0 e la gara è subito in mano alla VecchiaSignora che continua, nonostante il vantaggio immediato, ad attaccare. Il Grifone però prova ad affacciarsi in attacco e lo fa con Laxalt che riesce ad arrivare al tiro, sparando però alta sopra la traversa.

SECONDO TEMPO - La seconda metà di gara è lo specchio della prima. La Juventus è più propositiva degli avversari, sfruttando gli errori, troppo frequenti, dei rossoblu. Subito e' Alex Sandro che riceve palla sul mancino ma non riesce a calibrare la conclusione in modo da infastidire Perin. Il Grifone soffre molto la velocità degli esterni avversari, artefici delle maggior parte delle azioni bianconere. Per quanto riguarda le occasioni il secondo tempo, sostanzialmente, è privo di grandi emozioni. La Juventus però viene messa in difficoltà negli ultimi minuti con il Genoa che finalmente riesce ad affacciarsi con pericolosità in area avversaria, ma la difesa bianconera rimane concentrata fino alla fine, allontanando ogni pericolo avversario.

La Juventus torna così a meno 1 dal Napoli, mentre il Genoa rimane 15esimo a 21 punti, dietro il Sassuolo a 22.