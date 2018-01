Juventus: le parole di Allegri: "Buona partita ma eravamo un pochino stanchi"

Douglas Costa festeggia il goal / Juventus Twitter

La Juventus non molla. I bianconeri hanno ottenuto una buona vittoria, al termine di una gara non poco impegnativa. Il Genoa anche all'andata aveva messo in difficoltà i bianconeri che anche stavolta sono riusciti a vincerla grazie anche a un super Douglas Costa. Tanta qualità, condita anche da qualche goal, il brasiliano sta regalando buone prestazioni e Allegri ne è contento.

E' proprio l'ala ex Bayern a parlare nel post partita, ai microfoni di Mediaset Premium: "Credo che sia un gol molto importante. Sono molto contento di aver aiutato la squadra. E' stato un secondo tempo difficile ma l'importante che la squadra non abbia preso gol e abbia portato a casa la partita". L'attaccante bianconero parla anche del Napoli, principale concorrente per la corsa scudetto: "Una risposta al Napoli? No, dobbiamo pensare solamente a noi stessi e andare avanti con i nostri programmi senza guardare gli altri".

Anche il tecnico livornese si è espresso sul match appena concluso: "Eravamo un po' stanchi verso la fine della gara, è normale ma tutto sommato è stata una buona partita. Higuain e Mandzuckic hanno giocato bene, potevano segnare ma sono stati sfortunati. più che occasioni ansia da risultato, c’era un po’ di voglia di portare a casa il risultato e avevamo lavorato molto in settimana. Calendario? - continua Allegri - Non è di mia competenza quando me lo portano giochiamo, non replico a Sarri che dovrebbe essere contento per il risultato in testa al campionato, un bel duello momentaneo, non ho altro da aggiungere, ci sono organi che rispondono, del calendario non me ne intendo".

Il mister ex Cagliari infine ha parlato delle condizioni fisiche di Buffon che ultimamente ha destato qualche preoccupazione: "I ragazzi si sono allenati bene e oggi era difficile per i carichi di lavoro. Buffon sta meglio , in settimana rientra, lui così come gli altri". Allegri inoltre aggiunge una breve parentesi sulla questione delle gerarchie della porta bianconera: "Il titolare è lui, anche se Szczesny sta facendo un grande campionato".