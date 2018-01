Chievo-Juve: una tradizione post-natalizia. Foto: Twitter JuventusFC

Sabato sera la Juventus farà visita al Chievo nell'anticipo della ventiduesima giornata di Serie A. I campioni d'Italia continuano a rincorrere il Napoli capolista restando ad un solo punto di distanza. I clivensi da parte loro provengono da una brutta sconfitta patita sul campo della Lazio, dove i biancocelesti si sono imposti col risultato di 5-1. Il club veneto ha bisogno di ottenere punti importanti al fine di raggiungere anche quest'anno l'obiettivo della salvezza.

I precedenti tra le due squadre al Bentegodi sono solo quattordici e si registra un netto dominio degli ospiti, i quali hanno espugnato l'impianto veronese in ben dieci occasioni. Il Chievo è riuscito a battere i rivali sono una volta, mentre per tre volte ha conquistato solamente un pari. Le reti segnate dalla Juve sono state venticinque, contro le nove dei clivensi. La sfida tra Juve e Chievo ha una particolare statistica poiché cinque dei quattordici incontri disputati sono avvenuti durante il mese di gennaio; a questi bisogna aggiungere la gara del 25 gennaio 2015 che, però, ha avuto luogo allo Juventus Stadium​. Anche questa particolare statistica va in favore dei bianconeri, i quali sono riusciti a prevalere per tre volte. Riviviamo, dunque, gli scontri diretti avvenuti nel primo mese dell'anno.

27 gennaio 2002: Chievo-Juventus 1-3

Esattamente sedici anni fa il Chievo ospita per la prima volta in Serie A la Juventus in occasione della ventiduesima giornata del campionato 2001/02. I padroni di casa, al primo anno nella massima serie, sono guidati da Luigi Delneri ed arrivano all'intervallo in svantaggio di un gol segnato dallo juventino Ciro Ferrara. Nella ripresa, una sfortunata autorete di Moro su tiro di Alessandro Del Piero permette agli ospiti di raddoppiare (48'); al 59' Massimo Marazzina riapre la gara, ma Del Piero la chiude definitivamente al 72' direttamente dagli undici metri.

19 gennaio 2003: Chievo-Juventus 1-4

Il confronto del 2003, secondo precedente a Verona, è celebre per la presenza della nebbia sul campo. Una partita che dà spazio anche a numerose polemiche poiché alla Juve vengono concessi due rigori di dubbia validità (secondo l'opinione di molti). Alla fine i bianconeri prevalgono con un netto 1-4 nel quale il bomber David Trezeguet segna una tripletta. A completare il tabellino ci sono un gol di Del Piero dal dischetto e quella del clivense Federico Cossato.

18 gennaio 2006: Chievo-Juventus 1-1

Nella ventesima giornata del campionato 2005/06 il Chievo, allora allenato da Giuseppe Pillon, conquista il suo primo punto casalingo contro la Juve. Gialloblù persino in vantaggio per dieci minuti grazie al sigillo di Daniele Franceschini poi Patrick Vieira, al 31', riporta la situazione in parità.

17 gennaio 2010: Chievo-Juventus 1-0

Nella prima gara del girone di ritorno del campionato 2009/10 il Chievo di Domenico Di Carlo riesce ad avere la meglio sui bianconeri per la prima volta nella storia del club. La squadra di Ferrara sta vivendo un momento di crisi ed esce dal Bentegodi con una sconfitta di misura che porta la firma del difensore Gennaro Sardo.

25 gennaio 2015: Juventus-Chievo 2-0

Passando a tempi più recenti saltiamo direttamente alla stagione 2014/15, la prima di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Lo scontro del 2015, valido per la ventesima giornata di campionato, è disputato a Torino. Nella gara d'andata i bianconeri riescono ad imporsi grazie all'autorete di Biraghi. Nel confronto dello Stadium le Zebre ​si affermano col risultato di 2-0: i gol, segnati da Paul Pogba e Alvaro Morata, arrivano entrambi nel secondo tempo.

31 gennaio 2016: Chievo-Juventus 0-4

L'ultimo precedente del mese di gennaio risale a due anni fa, la Juve riesce ad avere la meglio degli avversari calando il poker. I ragazzi di Allegri stanno portando avanti una clamorosa rimonta che, qualche settimana più tardi, li proietta al primo posto in classifica dopo il quattordicesimo di inizio campionato. Anche in questo caso segnano Pogba e Morata, con lo spagnolo che è autore di una doppietta. Tra i marcatori c'è anche Alex Sandro, alla sua prima stagione con la maglia bianconera.