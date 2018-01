Chievo - Juventus in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Chievo-Juventus, match valido per la 22esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Maresca (sez. di Napoli).

Diretta Chievo-Juventus

QUI CHIEVO

I gialloblù sono in caduta libera dal 25 novembre 2017, data dell'ultima vittoria - ottenuta in casa, contro la SPAL, per 2-1. Da allora tre pareggi (di cui uno valso l'eliminazione ai rigori in Coppa Italia) e tutte sconfitte, l'ultima sul camp della Lazio meno di una settimana fa, subendo addirittura cinque reti nell'occasione.

I veneti sono dunque chiamati a raccogliere punti con la zona retrocessione che si avvicina pericolosamente, in particolare considerando che lo scontro diretto col Crotone è stato perso. Il tecnico Maran ha parlato di voglia di rivalsa alla vigilia, anche se chiaramente non sarà semplice.

Il valore degli avversari - tralasciando il loro strepitoso momento di forma - è in ogni caso noto a tutti e forse bisognerà probabilmente aspettare una mano dal calciomercato per tornare al successo. Il colpo in canna della dirigenza è proprio un ex di Madama, Emanuele Giaccherini, che sembra vicinissimo in queste ore.

Rolando Maran nel suo 4-3-1-2 è costretto a rinunciare ad Inglese, infortunato, ed in attacco dovrà scegliere fra Stepinski e Pellissier per il posto al fianco di Pucciarelli. Sulla trequarti agirà Birsa, rombo completato da Bastien (o Depaoli), Radovanovic e Hetemaj. In difesa, spazio a Cacciatore, Gamberini, Tomovic e Gobbi; Sorrentino in porta.

Live Chievo-Juventus

QUI JUVENTUS

Anche i bianconeri nell'ultimo weekend di novembre hanno iniziato una serie in campionato, ma vincente, interrotta soltanto dallo 0-0 contro l'Inter. Per il resto, solo vittorie, arrivando fino all'impegno di lunedì scorso, che li ha visti battere il Genoa per 1-0 senza brillare ma anche senza particolari difficoltà.

Un successo insomma importantissimo sempre in ottica Scudetto: l'obiettivo, sfruttando un calendario favorevole sia come avversari che come tempistiche delle partite, è superare il Napoli nei prossimi sette-otto turni, prima dell'affondo decisivo in Champions League che potrebbe togliere parecchie energie.

Anche oggi dunque l'obiettivo primario è quello di ottenere i tre punti, nonostante un elenco di indisponibili molto lungo: Howedes, Marchisio, Cuadrado e Dybala, con anche Matuidi non al meglio e Buffon recuperato ma in panchina, come annunciato da Allegri in conferenza stampa. Il mercato non porterà ai torinesi alcun supporto (non per il presente, almeno)...

Max Allegri è orientato verso la conferma del suo 4-3-3. In porta c'è Szczesny, davanti a lui De Sciglio (insidiato da Lichtsteiner) ed Alex Sandro (anche lui insidiato, da Asamoah) sulle corsie e Barzagli e Benatia al centro. A centrocampo Khedira, Pjanic e Sturaro - al momento favorito su Matuidi nell'ottica di un riposo precauzionale per il francese; potrebbe anche giocare Bernardeschi al posto dell'ex Genoa, con conseguente passaggio al 4-2-3-1 -, in attacco tridente con Douglas Costa, Higuain e Mandzukic.

Diretta live Chievo-Juventus

PRECEDENTI

Vi abbiamo già parlato qui della "tradizione post-natalizia" di questo incontro; andiamo invece a ricordare un po' d'incontri recenti. All'andata, autogol di Hetemaj, poi Higuain e Dybala per il 3-0 finale; l'ultima volta al Bentegodi è invece datata 6 novembre 2016, con risultato finale di 1-2 per la Vecchia Signora (gol di Mandzukic e Pjanic su punizione, in mezzo il pari di Pellissier).