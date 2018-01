Juventus, Cuadrado è un problema: Politano o Carrasco la soluziuone | Twitter Juan Cuadrado

La vittoria di Verona contro il Chievo ha dato continuità ai risultati bianconeri, riportando la Juventus in testa al campionato per una notte, in attesa della risposta proveniente dal catino di Fuorigrotta. Ciò che però tiene in ansia la società bianconera ed i propri tifosi è la situazione riguardante Juan Cuadrado. L'esterno colombiano è assente dalla prima trasferta nella città di Romeo e Giulietta, quella contro l'Hellas Verona del trenta Dicembre, e non è ancora chiaro cosa abbia. Tutto quello che si sa è che sicuramente è un problema muscolare, quasi certamente l'ex Chelsea è affetto da pubalgia, un fastidio difficile da curare.

Le ultime news su Cuadrado le ha date proprio Massimiliano Allegri sabato, in conferenza stampa, quando facendo il punto sulla situazione degli infortunati ha annunciato che l'esterno colombiano sosterrà in settimana una visita specialistica in una clinica tedesca. Gli esami a cui verrà sottoposto hanno il fine di valutare quanto sia grave la situazione muscolare del cafetero e quindi decidere poi per la miglior opzione per il recupero completo del giocatore. Le possibilità sono due: l'operazione o il lavoro personalizzato con i fisioterapisti. Nel caso la situazione non fosse così grave, il numero sette bianconero continuerà nel lavoro che già sta svolgendo tra le mure dello Juventus Training Center di Vinovo, altrimenti andrà sotto i ferri allungando notevolmente i tempi di recupero, circa due o tre mesi di stop dal momento dell'intervento.

Proprio in vista di quest'ultima possibilità, gli uomini mercato di Madama si stanno muovendo per sondare eventuale sostituti e finora i nomi trapelati sono due: Matteo Politano e Ferreira Carrasco. La soluzione italiana è certamente quella di più facile conclusione, infatti, nonostante il continuo pressing del Napoli, interessata all'esterno del Sassuolo da quando Verdi ha rifiutato il trasferimento, la Juventus ha da sempre buoni rapporti con la società neroverde, che ha fronte di un'offerta di venticinque milioni cash potrebbe cedere in tentazione. Più complicato, ma sicuramente più di livello, sarebbe l'acquisto dell'esterno attualmente in forza all'Atletico Madrid. I primi abboccamenti su Carrasco sono avvenuti tra venerdì e sabato, come ha rivelato Gianluca Di Marzio, ma l'offerta da sessanta milioni rifiutata in estate dai Colchoneros non promette niente di buono. Tuttavia, il prezzo potrebbe essere sceso visto il poco utilizzo in stagione del calciatore belga, ancor più chiuso ora che Simeone ha a disposizione anche Diego Costa e Vitolo, e la Juventus proverà a strapparlo dalla capitale spagnolo con un'offerta attorno ai trenta milioni di euro.