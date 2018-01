Atalanta - Juventus in diretta, LIVE semifinale Coppa Italia 2017/18 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Atalanta-Juventus, match valido per l'andata delle semifinali della Coppa Italia 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Paolo Valeri (sez. di Roma 2).

QUI ATALANTA

Nel primo anticipo dell'ultimo turno di campionato, disputatosi sabato scorso, i nerazzurri hanno travolto il Sassuolo per 3-0, archiviando subito il precedente 0-1 subito dal Napoli e ricco di polemiche a causa di una posizione di fuorigioco di Mertens nell'occasione che aveva portato in vantaggio gli azzurri.

Diversi gli incroci di mercato con gli odierni avversari, da Orsolini a Cristante - come ammesso da Percassi di recente -, e secondo alcune voci potrebbe essere coinvolto in una trattativa verso la Lombardia anche Federico Mattiello, di proprietà dei campioni d'Italia e attualmente in prestito alla SPAL.

Per quanto riguarda gli indisponibili, domenica in campo non c'è stato Spinazzola, rientrato invece nei convocati di Gasperini per la sfida odierna. Rizzo l'unico ulteriore assente per i bergamaschi, i quali hanno perso il centrocampista appena arrivato dalla SPAL fino a metà marzo a causa di una lesione al tendine.

Gian Piero Gasperini è orientato verso il solito 3-4-2-1 con Berisha in porta ed in difesa Toloi, Caldara e Masiello, ma attenzione alle possibilità di Palomino. Sulle fasce Hateboer e Spinazzola sono favoriti nei rispettivi ballottaggi, De Roon (intervistato di recente) e Cristante le mezzali. Ilicic ed il Papu Gomez dovrebbero supportare Petagna (e non Cornelius) in attacco.

QUI JUVENTUS

I bianconeri hanno ottenuto due vittorie non entusiasmanti, ma pur sempre due vittorie, nell'ultimo periodo all'interno dei propri confini: contro il Genoa prima e contro il Chievo poi, nessun gol subito ma anche poca brillantezza in fase di costruzione contro avversari abbastanza modesti.

In particolare a Verona è sembrato che solo le follie di alcuni dei singoli avversari abbiano concesso agli ospiti di ottenere il risultato migliore. Per la partita di Bergamo, Allegri in conferenza stampa ha richiamato l'attenzione sottolineando l'importanza spesso sottovalutata di queste competizioni.

Oggi non saranno a disposizione in attacco né Cuadrado, ormai lungodegente, né Dybala. Torna invece Marchisio fra i convocati, sempre fuori Howedes, ormai oggetto misterioso del mercato di Madama dopo l'arrivo in estate. Al 100% anche Buffon e Matuidi, precauzionalmente esclusi dall'ultimo duello, al Bentegodi.

Max Allegri è dunque orientato verso la conferma del 4-3-3. Torna al suo posto Buffon in porta, davanti a lui i terzini sono Lichtsteiner ed Asamoah con Benatia (anche lui ai microfoni qualche giorno fa ed in ballottaggio con Rugani) e Chiellini nel mezzo. In cabina di regia c'è Bentancur, Khedira e Matuidi ai suoi lati. Bernardeschi completa il tridente con gli intoccabili Higuain e Mandzukic.

PRECEDENTI

Abbiamo parlato qui dei numeri della sfida limitatamente alla TIM Cup; in campionato, gli ultimi due confronti in questo stadio sono terminati sul risultato di 2-2. L'ultima volta, lo scorso primo di ottobre, con reti di Bernardeschi ed Higuain per la Vecchia Signora a cui risposero Caldara e Cristante, con un rigore fallito da Dybala nel finale.