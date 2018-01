Coppa Italia, Atalanta - Juve: Gasperini tende la trappola ai bianconeri

Blaise Matuidi in allenamento / JuventusTwitter

Una questione di ore per vedere in scena Atalanta - Juventus, allo stadio Atleti Azzurri d'Italia. Un match che vede da una parte la squadra di Max Allegri proveniente dal quarto di finale terminato con un 2-0 secco contro il Torino e dall'altra gli uomini di Gasperini vincenti contro il Napoli di Sarri, battuto per 2-1. Una gara che, come precedenti, almeno in campionato, ha lasciato recentemente l'amaro in bocca alla Vecchia Signora, bloccata a Bergamo dopo un match intenso e pieno di emozioni.

Le aspettative sono alte e si attende una partita ricca di confronti, tra due squadre in fiducia. Gasperini nello scorso match di campionato ha optato per una rotazione della squadra, lasciando il Papu Gomez in panchina insieme a Caldara. Probabilmente questi ultimi potrebbero partire titolari nella contesa odierna contro la Juventus, essendo giocatori che nel match di campionato disputato nel girone di andata hanno dato non pochi problemi alla squadra di Allegri.

Il tecnico livornese invece deve fare a meno di Dybala, ancora fuori dopo l'infortunio contro il Cagliari al Sant'Elia. L'argentino non è il solo nell'infermeria bianconera, sono presenti anche Juan Cuadrado e Benedikt Howedes, giocatori che in questo momento potrebbero fare comodo. Match difficile per i bianconeri, sia per il livello degli avversari che da un punto di vista psicologico. E' infatti imperativo, a questo punto, non sottovalutare la competizione. Queste le parole di Allegri in conferenza: "È un errore snobbare la Coppa Italia. Alla fine, quando si arriva in semifinale tutti ci tengono."

QUI ATALANTA - La Dea potrebbe scendere in campo con un 3-4-3, con il tridente composto da Gomez, Petagna e Ilicic. A centrocampo ci saranno Cristante e De Roon, quest'ultimo in ballottaggio con Freuler. Sulle fasce Spinazzola e Hateboer avranno il compito di danneggiare la solida retroguardia bianconera. Per quanto riguarda la difesa, spazio a Toloi, Caldara e Masiello, tutti e 3 in un grande periodo di forma.

QUI JUVENTUS - 4-3-3 per Allegri, con Sandro e Lichtsteiner in corsia, Benatia e Chiellini a completare il blocco difensivo. In porta ci sarà Buffon, al rientro dopo un infortunio muscolare. I tre di centrocampo potrebbero essere Khedira, Matuidi e Bentancur che proprio con l'Atalanta aveva fornito una delle sue migliori prestazioni di questa prima parte di stagione. In attacco spazio a Mandzukic e Bernardeschi al largo. I due accompagneranno Higuain, il quale agirà come unica punta.

Il match si giocherà allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo alle ore 20.45. La gara sarà arbitrata dal signor Valeri.