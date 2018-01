Juve, Cuadrado si opera: e ora? | Twiiter Rai Radio Uno

La domanda che attanagliava i tifosi della Juventus e la stessa società nelle ore post Chievo Verona riguardava Juan Cuadrado: si opera o non si opera? La risposta è arrivata nella serata di ieri: l'esterno colombiano si sottoporrà all'operazione per eliminare la pubalgia agli adduttori che lo ha colpito in questo mese. Il numero sette di Madama, dunque, starà fuori per almeno sessanta giorni, saltando a piè pari gli ottavi di Champions League e probabilmente anche i quarti di finale lasciando la società con una grana importante da risolvere.

"Se Cuadrado si opera la squadra resta la stessa", parlava così Max Allegri nella conferenza pre partita di venerdì, mentre presentava la sfida al Chievo Verona. Se la Juventus non opererà sul mercato, il tecnico livornese avrà a disposizione cinque giocatori per tre ruoli, nel caso in cui si virasse definitivamente sul 4-3-3, opzione probabile poiché con il ritorno al 4-2-3-1 si vivrebbe la stessa situazione dello scorso anno per cui i titolari arrivarono sfiancati a fine anno. In questo momento a Torino si staranno mangiando le mani per aver dato in prestito Marko Pjaca allo Schalke 04, un'operazione che il quattro gennaio appariva sensata, ma che con il senno di poi sembra totalmente errata.

Nelle ultime ore, nonostante le parole di Allegri, la Juve ha sondato diversi giocatori per sostituire il colombiano. Il primo, in ordine di tempo, è Matteo Politano, salito agli onori della cronaca per l'interessamento del Napoli e soluzione low cost per questo mercato. La seconda alternativa riguardava Ferreira Carrasco, giocatore dell'Atletico Madrid, indietro nelle gerarchie di Simeone, ma con un costo di cartellino troppo elevato per un'operazione a Gennaio. L'ultimo nome, uscito proprio in queste ore, è quello di Giacomo Bonaventura, altra operazione di difficile riuscita a causa dell'importanza del calciatore per il Milan e del costo che potrebbe avere, forse troppo elevato per Madama. La sensazione è che Marotta e Paratici proveranno comunque a prendere un giocatore, ma ciò che non faranno è acquistare tanto per fare numero, come accaduto altre volte in passato e con poco successo.