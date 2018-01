Pagelle Juve: Higuaìn trascinatore, immortale Buffon | www.juventus.com

Nella nebbia di Bergamo la Juventus batte l'Atalanta 1-0 grazie al goal in avvio di Gonzalo Higuaìn che decide l'incontro ed avvicina sensibilmente i bianconeri alla finale di Coppa Italia. Super prestazione del Pipita - non solo per la rete - ma decisivo anche Gianluigi Buffon, al rientro dopo quasi 2 mesi di stop: il neo quarantenne para un calcio di rigore al Papu Gomez e sigilla la vittoria nel finale con una prodigiosa uscita su Toloi. Bene anche Mandzukic e Matuidi, da rivedere Alex Sandro e De Sciglio.

Buffon 7: Mancava da quasi due mesi e due giorni fa ha compiuto 40 anni, ma il Capitano non risente di nulla. Bravissimo in occasione del rigore parato a Gomez, miracoloso nel recupero del secondo tempo su Toloi. Monumentale.

De Sciglio 5.5: Un po' distratto in fase difensiva, manca quasi completamente in quella offensiva. Per lui c'è l'attenuante della seconda partita in 3 giorni dopo un mese out, ma serve decisamente di più.

Benatia 6.5: Concede il rigore, ma per il resto non va praticamente mai in affanno. Quando esce lui - sospetto infortunio muscolare - la Juve soffre. (Dall'82' Barzagli sv)

Chiellini 6.5: Il giudizio sulle sue prestazioni è sostanzialmente sempre lo stesso; non molla mai di un centimetro e quando serve stringere i denti lui è in prima linea.

Alex Sandro 5: Continua a mancare. Ormai è chiaro a tutti che non veda l'ora di andare via, ma la concentrazione in campo a questi livelli non può mai mancare.

Khedira 6: Molto meglio nel primo tempo, nella ripresa subisce il calo fisico generale e si schiaccia un po' troppo, rimanendo spesso imbottigliato.

Pjanic 6: Bene in fase di interdizione, meno in quella di costruzione. Si limita al compitino quando deve impostare con passaggi corti, però si fa sentire dal punto di vista dell'agonismo. (Dall'89' Bentancur sv)

Matuidi 6.5: Allegri non rinuncia a lui nemmeno se avesse una gamba fuori uso. A livello di corsa ed intensità è impressionante: pressa tutti, recuperando anche diversi palloni. Unica pecca, un paio di occasioni ghiotte sprecate in zona goal.

Douglas Costa 5.5: La sensazione è che se prendesse palla, spezzerebbe in due la squadra avversaria. Il problema è che fatica molto ad entrare nel gioco e gli strappi a cui ha ormai abituato i tifosi bianconeri restano solo potenziali. (Dal 63' Bernardeschi 6: Mezz'ora senza infamia e senza lode).

Higuaìn 7.5: Segna dopo meno di tre minuti, poi trascorre gli altri 87 più recupero a dannarsi l'anima per essere utile alla squadra. Sempre presente in fase di appoggio e di ripartenza, il Pipita riesce diverse volte a prendere palla e far salire i compagni quando c'è bisogno di badare al sodo. In più, da sottolineare la splendida forma fisica.

Mandzukic 6.5: Anche lui per restare fuori dai match dovrebbe essere agonizzante. Nel primo tempo fa l'ala ed il terzino - per l'assenza ingiustificata di Alex Sandro -; nella ripresa cala un po' come tutti, ma anche stavolta i tifosi lo devono applaudire.

Allegri 6.5: Gara preparata molto bene, sia tatticamente che fisicamente; la brillantezza sta crescendo, anche se la solita pecca è quella di non concretizzare al meglio le occasioni create.