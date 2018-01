Coppa Italia, Atalanta - Juventus: Allegri e Higuain commentano la buona vittoria

Juventus Twitter

Sono il Capitano e Gonzalo Higuain a mettere la firma sulla vittoria odierna. Era una partita sicuramente difficile, specialmente dopo la rimonta subita in campionato, sempre a Bergamo ma ci pensano due uomini attesissimi a regalare una gioia ad Allegri. E'subito Higuain dopo soli 3 minuti a segnare il goal del vantaggio dopo una splendida azione offensiva. L'argentino andrà anche molto vicino al goal del 2-0, nel secondo tempo. Sarà protagonista più tardi anche Buffon, ipnotizzando dal dischetto il Papu Gomez e compiendo una splendida parata più tardi, in una partita importante per lui, al rientro dall'infortunio.

Ai microfoni di RaiSport parla il match winner Higuain che commenta così la partita: " E' stata una partita dura contro una grande squadra ed era importante segnare e finire con la porta inviolata. Lo abbiamo fatto, ci siamo riusciti, e siamo ad un passo dalla finale." Il Pipita commenta anche il clima generale della squadra, rassicurando così i tifosi: " Sono sempre stato tranquillo, queste vittorie è frutto del lavoro di tutta la squadra, un obiettivo che ci poniamo".

Nel post partita parla ai microfoni dei media anche Massimiliano Allegri, che commenta soddisfatto la partita in questo modo: "Abbiamo costruito la vittoria con un buon primo tempo, facendo buon calcio, spostando palla. C'è stato il ritorno di una buona Atalanta, che in casa è sempre forte e ci ha messo in difficoltà specialmente nel finale. E' stata una buona prestazione".

Il tecnico livornese inoltre aggiunge qualche parola sui suoi giocatori: "Buffon è rientrato dall'infortunio e non è che in un mese e mezzo disimpara a giocare... Sono contento per Gigi che è tornato alla grande ed è tornato in Coppa Italia dopo cinque anni e mezzo. Higuain ha fatto una grande gara e Pjanic - continua Allegri - mi è piaciuto. Forse si è lasciato andare in certe punizioni quando doveva giocarla e farla girare, perché anche gli avversari erano stanchi."

L'ex tecnico di Milan e Cagliari conclude delineando i prossimi impegni: "Tottenham? Saremo pronti a giocare. Pensiamo a Sassuolo e Fiorentina prima, un passo alla volta altrimenti perdiamo di vista le gare più vicine. Abbiamo onorato al meglio la Coppa Italia. Arriviamo in finale e pensiamo al Sassuolo"

[Fonte dichiarazioni RaiSport]