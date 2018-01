Juve, ansie per Douglas Costa e Bernardeschi; sul mercato un arrivo, due cessioni e Han sfumato

Douglas Costa. | Douglas Costa Twitter

Non una giornata di grandi notizie in casa Juventus. Dopo il successo nell'andata delle semifinali di Coppa Italia, i giocatori bianconeri sono tornati già oggi in campo agli ordini di Massimiliano Allegri per preparare la prossima sfida di campionato, che si preannuncia però piuttosto complicata dal punto di vista degli infortuni. Sul sito ufficiale della Vecchia Signora, infatti, dopo il classico report sulla giornata odierna sono arrivate delle news riguardo le condizioni di Douglas Costa e Federico Bernardeschi, entrambi usciti acciaccati dalla gara dell'Atleti Azzurri d'Italia: "La Juventus, rientrata nella notte dalla trasferta di Bergamo, dove ieri sera ha battuto per 1-0 l’Atalanta nell’andata della semifinale di TIM Cup, è tornata al lavoro nella tarda mattinata di oggi. Come sempre, nei giorni post gara, chi è stato maggiormente impegnato ieri ha svolto lavoro di recupero in palestra, mentre per il resto della squadra era programmata una sessione in campo, principalmente dedicata alla fase atletica, ma con alcuni momenti di lavoro con il pallone. Non ha preso parte alla seduta ed è stato sottoposto a terapie Federico Bernardeschi, che nel corso della partita di ieri ha subito un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro meritevole di ulteriori valutazioni nella giornata di domani. Douglas Costa, invece, ha effettuato lavoro differenziato per una contusione al polpaccio sinistro: anche lui verrà valutato domani".

Anche se con meno affanno, passando oltre, anche per i torinesi oggi è l'ultimo giorno della sessione invernale di mercato e quello, dunque, in cui fare gli ultimi tentativi nell'ottica di piazzare qualche colpo. Il preferito della dirigenza con sede in corso Galileo Ferraris sarebbe stato Kwang-Song Han, centravanti in prestito al Perugia dal Cagliari, ma dopo un pranzo con i vertici sardi non è arrivata la tanto attesa fumata bianca. Pare che l'ultima offerta di Marotta sia stata di circa 14 milioni di euro con l'aggiunta del 50% dei cartellini di Alberto Cerri e Fabrizio Caligara, rigettata ancora una volta dai rossoblù: almeno per il momento, dunque, il futuro dell'attaccante nord-coreano non sarà a Torino.

Dal mercato è arrivata però anche una buona notizia a Torino. Oggi è stato infatti il primo giorno di Leandro Fernandes come rappresentante di Madama: il classe 1999 arriva a titolo definitivo dal PSV Eindhoven e firma un quinquennale con i campioni d'Italia. Perlomeno inizialmente, il suo impiego sarà limitato alla Primavera, con una finestra però sulla prima squadra: si tratta di un centrocampista offensivo molto interessante. Come nell'aria, infine, sono oggi state ultimate due cessioni: quella a titolo definitivo di Pol Lirola al Sassuolo, squadra in cui lo spagnolo era in prestito, per 8 milioni, con clausola di riacquisto in favore della Juve; stesse modalità per il passaggio di Federico Mattiello all'Atalanta per 5 milioni di euro, con il giocatore che fino a giugno rimarrà in prestito alla SPAL per poi muoversi verso Bergamo, di fatto sostituendo Spinazzola, il quale è destinato invece a muoversi nel capoluogo piemontese. Anche in questo caso, per l'italiano ex Chievo i campioni d'Italia si sono riservati la possibilità di un contro-riscatto.