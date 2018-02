Juventus, per giugno si lavora su Pellegrini, Han ed Emre Can | Twitter AS Roma

Il mercato invernale è terminato ieri sera, diverse squadre hanno messo a segno colpi per rinforzarsi, ma tra queste non c'è la Juventus. La società di Torino ha lavorato sotto traccia su tre giocatori da portare in Piemonte nella prossima estate: Lorenzo Pellegrini, Emre Can e Kwang-Song Han.

I centrocampisti di Roma e Liverpool sono ormai giocatori affermati, uno sul panorama nazionale, l'altro su quello internazionale, e sono profili che la Juventus segue da tempo. Il giocatore tedesco dei Reds è seguito da ormai oltre un anno e il tentativo di acquistarlo a parametro zero è sempre più vicino ad essere una realtà. Solo pochi giorni fa, Marotta, aveva parlato a Radio RMC Sport dichiarando che "i nostri contatti sono ben avviati, ma la trattativa non è ancora concluso". In effetti l'accordo di massima sembra esserci ormai da un mese e comporta un ingaggio da 5 milioni di euro per quattro anni, ciò che blocca la firma sono tutte le sottigliezze ed i bonus voluti dall'entourage del tedesco, ma la sensazione è che Can sia sempre più vicino alla maglia bianconera.

Per quanto riguarda Pellegrini, la Juventus deve solo convincersi a prenderlo. Non c'è bisogno di trattare un prezzo con la Roma perché il giocatore ha una clausola rescissoria di 25 o 30 milioni di euro, a seconda delle presenze, nel suo contratto, motivo per cui i bianconeri avrebbero bisogno solo di depositare i soldi presso la società giallorossa e trovare l'accordo con il calciatore. Più complicata la trattativa per il giovane nordcoreano. Han ha fatto molto bene in questi sei mesi a Perugia collezionando 19 presenze e sette reti nella serie cadetta, ora è tornato alla casa base, il Cagliari, per provare a sollevare le sorti dei Casteddu, sperando di avere anche lo stesso impatto con la Serie A. I bianconeri hanno provato a chiudere l'affare già in questa sessione di mercato offrendo come contropartite Alberto Cerri e Caligara, ma il Cagliari ha risposto picche. Nonostante questo, il centrocampista della Primavera, che ha esordito in Champions League contro il Barcellona, è andato comunque in Sardegna, sintomo che la trattativa è ancora viva e che, probabilmente, Han arriverà a Torino nel prossimo Giugno.