Juventus, i precedenti con il Sassuolo sorridono ai bianconeri

Il super goal di Dybala nella stagione 15-16 | Juventus Twitter

Bilancio più che favorevole per la Juventus nelle partite con il Sassuolo. Complessivamente sono 7 successi in 9 gare giocate in Serie A, percentuale di vittorie che si alza al 100% se si considerano solo i match interni, 4 su 4. La prima sfida in assoluto fra le due squadre risale al 15 dicembre 2013, anno del primo massimo campionato dei neroverdi: allo Juventus Stadium Carlitos Tevez si scatena con una tripletta che contribuisce al netto 4-0 finale in favore dei bianconeri – a segno quel giorno anche Federico Peluso, poi passato tra le fila emiliane. Bottino pieno anche al ritorno al Mapei Stadium grazie ancora una volta all’Apache a pareggiare il momentaneo vantaggio di Zaza, rimonta completata poi da Marchisio e da Llorente per la Juve di Antonio Conte in fuga verso il record dei 102 punti.

Nella stagione successiva arriva un pareggio a Reggio Emilia firmato sempre da Zaza e da Pogba, mentre nel ritorno ci vuole un super goal del francese per far pendere in favore dei bianconeri una partita molto complicata e bloccata fino alla perla del centrocampista a meno di dieci minuti dalla fine. Il 28 ottobre 2015 è il giorno dell’unica vittoria del Sassuolo, che arriva grazie ad un calcio di punizione di Sansone e che dà alla squadra di Massimiliano Allegri la scossa dalla quale ripartire verso la cavalcata Scudetto culminata nello scontro con il Napoli – deciso da Zaza, stavolta con la maglia bianconera addosso -; è invece Paulo Dybala a segnare l’unico goal della partita giocata l’11 marzo 2016, sempre nella stagione 2015-16.

Quella rete della Joya ha cominciato una striscia di successi consecutivi ancora aperta, perché nella stagione 16-17 si registra la doppia vittoria bianconera griffata Higuaìn-Pjanic a Torino – prima doppietta nella Juventus per il Pipita e goal della bandiera neroverde di Antei, unica rete del Sassuolo allo Stadium – e Higuaìn-Khedira al Mapei. Ultimo precedente, l’andata nella stagione 17-18: tripletta di Dybala che rende inutile la rete di Politano.