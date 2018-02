Serie A, Juventus - Sassuolo: i convocati e la probabile formazione dei bianconeri

Gonzalo Higuain in azione contro ,'Atalanta / Juventus Twitter

23esima giornata di Serie A e la Juventus non pare abbia l'intenzione di fermarsi. Dopo la burrascosa partita in casa del Chievo Verona i bianconeri sono pronti a sfidare il Sassuolo, stavolta all'Allianz Stadium. Nelle ultime 5 partite Allegri ha ottenuto sempre i 3 punti ma attenzione stavolta al Sassuolo, rinforzato in attacco con l'arrivo di Babacar e che ora può essere sicuramente una squadra pericolosa da non sottovalutare.

In vista della giornata di domani, la Juventus sul suo sito ufficiale, pochi minuti fa ha messo in rete la lista di convocati stilata dal tecnico livornese che ha deciso di portare nel fortino bianconero 21 giocatori.

Ecco la lista:

1 Buffon; 2 De Sciglio; 3 Chiellini; 4 Benatia; 5 Pjanic; 6 Khedira; 8 Marchisio; 9 Higuaín; 12 Alex Sandro; 14 Matuidi; 15 Barzagli; 16 Pinsoglio; 17 Mandzukic; 22 Asamoah; 23 Szczesny; 24 Rugani; 26 Lichtsteiner; 27 Sturaro; 30 Bentancur; 33 Bernardeschi; 36 Del Sole

Assenti dall'elenco, oltre ai soliti, anche Douglas Costa, che recentemente ha avuto alcuni problemi che lo hanno costretto ad allenarsi a parte. Presente Bernardeschi e il giovane Del Sole, classe 1998 prelevato recentemente dal Pescara.

Dai convocati si potrebbe iniziare a ideare una probabile formazione che mister Allegri potrebbe schierare nel match di domani pomeriggio:

Su un 4-3-3 potrebbe scendere in porta Buffon, difeso da Benatia e Chiellini come centrali di difesa. Sulle fasce è possibile un inizio di Asamoah su quella sinistra e De Sciglio su quella destra. A centrocampo i soliti noti; saranno probabilmente Pjanic, Matuidi e Khedira a partire dal primo minuto, dietro al tridente costituito da Mandzukic, Higuain e Bernardeschi.