Juventus - Sassuolo in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (15:00)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Sassuolo, match valido per la 23esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 15:00 - verrà fischiato dall'arbitro Fabrizio Pasqua.

QUI JUVENTUS

I bianconeri sono secondi in classifica, a un punto di distanza dalla vetta, ed hanno ottenuto due vittorie in trasferta negli ultimi otto giorni: la prima, proprio in campionato, contro il Chievo; la seconda, che ha permesso d'ipotecare la quarta finale di Coppa Italia consecutiva, ai danni dell'Atalanta.

Si dice che vincere aiuta a vincere e dunque l'obiettivo odierno della Vecchia Signora è chiaro: Allegri in conferenza stampa è stato chiaro, dicendo che "Non possiamo sbagliare". Oggi c'è infatti la possibilità di mettere pressione al Napoli capolista con un successo che porterebbe, virtualmente, i torinesi al primo posto.

Certo potenzialmente gli alibi ai campioni d'Italia, anche se loro non vogliono sentirne parlare, non mancherebbero: oggi sono stati esclusi dai convocati per infortunio Howedes, Cuadrado, Douglas Costa e Dybala. In settimana, viste le condizioni non eccellenti di Bernardeschi, si era parlato di un possibile cambio di sistema, ma...

Ma Max Allegri punterà sul suo numero 33 - pronto a stringere i denti - nel tridente del suo 4-3-3, al fianco di Higuain e Mandzukic. Andando a ritroso, a centrocampo troviamo dunque Khedira (insidiato da Marchisio), Pjanic e Matuidi, in difesa sulle fasce ballottaggi Lichtsteiner (intervistato in settimana)-De Sciglio e Alex Sandro-Asamoah con i rispettivi primi citati favoriti, Chiellini e Benatia quasi certi del posto invece in mezzo. Buffon sta fra i pali.

QUI SASSUOLO

Si è parlato molto in chiave calciomercato dei neroverdi, e questo non gli ha probabilmente fatto bene: lo 0-3 subito dall'Atalanta una settimana fa ha lanciato brutti segnali. Con un Babacar, arrivato il 31 gennaio al posto dell'evanescente Falcinelli, in più adesso c'è voglia di riscatto.

Certo fare punti oggi non sarà semplice; Iachini ha chiesto ai suoi di fatto la perfezione per dare fastidio a questo avversario. Servirà tutto l'apporto anche dei giocatori, nelle fila emiliane, nell'orbita di Madama, che sono diversi: non ultimo c'è Pol Lirola, venduto a titolo definitivo (con clausola di recompra) proprio nell'ultima sessione di mercato ai romagnoli.

Mini-emergenza in difesa per gli odierni ospiti, che trovano la squalifica di Goldaniga e l'infortunio di Letschert e potrebbero dunque lanciare dal 1' Lemos, arrivato giusto quest'inverno in Italia dalla Liga. L'alternativa consisterebbe nello spostare Peluso - che trascorse pure lui, arrivato dall'Atalanta, un anno e mezzo a Vinovo - al centro con Adjapong che andrebbe a prendere posto in corsia.

Beppe Iachini sembra comunque orientato, davanti a Consigli, a scegliere appunto una linea con Lirola, Lemos, Acerbi e Peluso. In cabina di regia confermato Magnanelli, con Missiroli e Duncan (o Biondini) mezzali. In attacco grandi possibilità di vedere per la prima volta, tutti insieme, Berardi, Babacar e Politano, reduce da un grande caso di mercato: attenzione però alla possibilità che un altro ex, Matri, scalzi il senegalese.

PRECEDENTI

Vi abbiamo già parlato qui, dettagliatamente, dei precedenti fra queste due compagini. Il più recente in campionato corrisponde alla gara d'andata, vinta dai bianconeri per 1-3 grazie alla tripletta di Dybala con nel mezzo l'inutile rete di Adjapong. L'anno scorso, allo Stadium, finì sempre 3-1 (doppietta di Higuain e gol di Pjanic, poi Antei di testa).