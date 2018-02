Serie A, Juventus - Sassuolo: Iachini cerca l'impresa a Torino

Una scena dello scorso match tra le due squadre / JuventusTwitter

Sono stati i match di ieri tra Torino e Sampdoria e tra Inter e Crotone ad anticipare questo lungo turno pomeridiano della 23esima giornata di Serie A, che verrà aperto da Hellas e Roma alle 12.30. Risultati non proprio soddisfacenti per Inter e Torino che hanno visto andare in fumo la possibilità di accumulare punti importanti per la scalata della classifica. Alle 15.00 andrà in scena Juventus - Sassuolo, match in cui i bianconeri dovranno dare del proprio meglio per non allentare la presa sul Napoli che invece, affronterà il Benevento nel turno serale delle 20.45.

La Juventus arriva dimezzata a questa sfida contro i neroverdi emiliani, squadra in cerca di punti salvezza. Le assenze di alcuni giocatori chiave come Dybala, Cuadrado e Douglas Costa mettono sicuramente in difficoltà la Vecchia Signora, non solo in vista di questa partita ma anche per gli altri match che attendono i bianconeri in questi giorni. Tuttavia l'imperativo è vincere e nonostante i precedenti siano a netto favore, Higuain&Co non possono permettersi di perdere la concentrazione in questo momento del campionato.

Juventus Twitter

Il Sassuolo viene da una brutta e cocente sconfitta incassata contro l'Atalanta che ha fatto scivolare i neroverdi in 14esima posizione a 22 punti. Attenzione a non sottovalutare gli emiliani, perché la squadra di Iachini ha già dato fastidio all'Inter, bloccandola sul risultato di 1-0 lo scorso 23 Dicembre al Mapei Stadium. Contro la Juventus sarà sicuramente una gara molto difficile e impegnativa ma niente è impossibile; neroverdi che riuscirono nell'impresa nel 2015 bloccando i bianconeri, sempre al Mapei, sull'1-0 con goal di Sansone.

QUI JUVENTUS - Come già anticipato nell'uscita dei convocati, la formazione più plausibile per questo pomeriggio è quella con un 4-3-3 nel quale Bernardeschi agirà in attacco dal primo minuto accompagnato da Higuain e Mandzukic. In difesa Asamoah e De Sciglio e in porta ancora Buffon, dopo la splendida prestazione in Coppa Italia.

QUI SASSUOLO - Senza Goldaniga - espulso nello scorso match - Iachini potrà schierare il nuovo acquisto Lemos, difensore uruguaiano. Vi è anche una possibilità che parta titolare Babacar nel tridente con Berardi e Politano e in tal caso, sarebbe la 100esima partita per l'ex Fiorentina.

La partita si giocherà all'Allianz Stadium di Torino alle 15.00, ora italiana. L'arbitro sarà Fabrizio Pasqua.