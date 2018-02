Juve-Sassuolo nel pomeriggio di Serie A, le formazioni ufficiali

Barzagli pressa Duncan durante la gara d'andata: entrambi saranno in campo anche oggi. | sassuolocalcio.it

Prosegue la 23esima giornata di questa emozionante Serie A TIM. Dopo i due anticipi del sabato di ieri, con i pareggi in Sampdoria-Torino e Inter-Crotone, e la gara delle 12:30 fra Hellas Verona e Roma che ancora non si è conclusa, a breve sarà il momento della discesa sul rettangolo verde delle cinque partite previste per le ore 15:00 di oggi, prima del posticipo, che sarà invece Benevento-Napoli. Proprio per mettere pressione ai partenopei, la Juventus è chiamata ad ottenere i tre punti nella sua partita di questo pomeriggio, nella propria casa, in cui arriverà invece il Sassuolo.

Gara piuttosto impegnativa per i neroverdi, sulla carta proibitiva, ma chissà che la cura Beppe Iachini non riuscirà a portare ancora qualcosa di positivo, dopo la battuta d'arresto di settimana scorsa, quando è arrivato il sonoro 0-3 subito dall'Atalanta. Per provare a ribaltare il pronostico il tecnico italiano lancia Khouma El Babacar, arrivato nell'ultimo giorno di mercato per 10 milioni di euro nel contesto dell'operazione che ha portato Falcinelli alla Fiorentina: oggi il debutto del senegalese, che guiderà il 4-3-3 degli ospiti con Berardi e Politano - altro giocatore al centro di un eclatante caso di mercato, ma alla fine rimasto dov'era - ai suoi fianchi.

Dall'altro lato invece Max Allegri è stato chiaro, evitando ogni genere di alibi: "Non possiamo sbagliare". La possibilità di tornare primi in classifica, anche solo per qualche ora, è la priorità principale della Vecchia Signora in questo pomeriggio in cui non ci può essere altro risultato al di fuori dei tre punti. Non contano le assenze dei vari Howedes, Cuadrado, Douglas Costa e Dybala, tutti infortunati: stringe i denti pure Bernardeschi, che ha subito una botta al ginocchio giusto in settimana ma obbligato lo stesso a scendere in campo per mancanza di alternative. Andiamo però nel dettaglio e scopriamo gli undici che, fra pochissimo, scenderanno in campo all'Allianz Stadium.

Juventus (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Mandzukic. All. Allegri

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Lemos, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Politano. All. Iachini