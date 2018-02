Juventus, la soddisfazione di Allegri nel post Sassuolo

twitter.com

La Juventus sgretola il Sassuolo all'Allianz Stadium e può comodamente mettersi seduta in poltrona in attesa del risultato tra Benevento e Napoli. Demeriti della squadra di Iachini, ma anche tanti, tantissimi meriti di quella di Allegri nel mettere in mostra una prova di forza ancora una volta impressionante. Senza dimenticare che contro i neroverdi mancavano giocatori importanti come Paulo Dybala. Napoli e tutta la Serie A sono avvisati: la Juventus non ha intenzione di mollare nemmeno di un centimetro.

Nel post partita Allegri si è soffermato su quanto visto in campo a Premium Sport: "Faccio i complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato la partita. In campionato non possiamo permetterci passi falsi, il Napoli sta viaggiando a velocità impressionante. La partita poteva non essere semplice, ma siamo stati bravi ad indirizzarla sulla strada giusta subito. E' una Juve diversa da quella degli anni scorsi. Siamo partiti da un sistema di gioco e ora ne adoperiamo un altro e credo che lo cambieremo ancora, perché potrebbero giocare più giocatori con determinate caratteristiche. Non ci sono segreti, ci sono solo ragazzi di grandi valori che vogliono vincere il primo scudetto. Di fronte abbiamo un Napoli che ha un punto di noi, che quindi sta facendo meglio, ma noi vogliamo restargli addosso fino al rush finale".

Si parla anche delle condizioni di Matuidi e della prestazione di Higuain, protagonista con una tripletta: "Sono sensazioni da problema muscolare. Abbiamo comunque Marchisio che oggi ha fatto bene. Sono contento per Gonzalo e per la squadra, ha fatto una bella prestazione a livello tecnico. La squadra ha fatto bene, stanno crescendo tutti, anche Bernardeschi ad esempio". Adesso quindi occhi sulla partita del Napoli: "Di scontato non c'è nulla. Loro in trasferta hanno una media impressionante, noi ora pensiamo a preparare la partita di Firenze, da sempre ostica per noi. Dobbiamo assorbire questo 7-0 che potrebbe farci rilassare, questo non deve accadere".