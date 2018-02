Juve: test per Douglas Costa, Dybala punta il rientro Champions | Twitter ForzaJuve2017

Si continua a monitorare la situazione Douglas Costa in casa Juventus. In questo delicato periodo della stagione, la sfortuna sembra essere fin troppo dalla parte di Allegri. La rosa inizia ad essere corta a causa degli infortuni che stanno falcidiando il reparto d'attacco. Con Cuadrado fuori per almeno un mese (ma anche di più) e Dybala ai box, contro l'Atalanta, anche Douglas Costa ha visto aggiungere il suo nome alla lista. Una contusione al polpaccio che già ha tenuto fuori l'ala brasiliana contro il Sassuolo. Nella giornata di domani si saprà se sarà arruolabile per la complicata trasferta di Firenze contro una Fiorentina affamata di punti in chiave Europa. Filtra ottimismo nell'ambiente bianconero ma ancora è presto per adagiarsi su allori fittizi.

Possibile un suo impiego subito da titolare per lasciare in panchina Bernardeschi, in un match che potrebbe sentire parecchio. Il giovane numero 33, prelevato questa estate dalla Fiorentina, ha suscitato moltissimi malumori tra i tifosi viola, tanto da paragonare la cessione a quella di Roberto Baggio. Non da meno sono stati gli insulti che Bernardeschi fu costretto a ricevere via social dai suoi ex tifosi in occasione del match d'andata. Una situazione scomoda, forse troppo ingombrante per un giovane giocatore come lui. D'altra parte, alla Juventus bisogna stare sempre a testa alta e questi discorsi potrebbero lasciare un po' il tempo che trovano. Fare di necessità virtù è un mantra in quel di Vinovo, soprattutto nell'ottica della programmazione. Venerdì c'è la Fiorentina ma martedì c'è la Champions.

Rischiare un giocatore per preservare l'emotività di un altro potrebbe essere utopia. L'importante è avere un pieno recupero di un giocatore importante come Douglas Costa. Parallelamente, anche Dybala scalpita per tornare a calcare il campo. Dopo un avvio travolgente ed un periodo di flessione, Dybala sembrava potesse riprendersi per mano la Juventus ma i flessori l'hanno tradito e costretto ad uno stop forzato di circa un mese. Sicuramente non sarà arruolabile per la Fiorentina ma il dieci argentino sta forzando i tempi di recupero per tornare operativo quantomeno per la gara di ritorno di Champions, sebbene non ci sia da escludere una convocazione anche già per questo martedì. Difficile un suo impiego ma dal Jmedical trapela un cauto ottimismo anche su Dybala che già ha aumentato i carichi di lavoro.