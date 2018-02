Juventus, Allegri in conferenza: "A Firenze serve gara seria"

Juventus, Allegri in conferenza | www.twitter.com (@juventusfc)

Venerdì l'anticipo di Serie A, poi il ritorno in campo in Champions League contro il Tottenham martedì: per la Juventus comincia il momento in cui si deciderà una buona parte della stagione. Massimiliano Allegri presenta in conferenza stampa la difficile trasferta all'Artemio Franchi contro la Fiorentina: "Per uscire da Firenze con i 3 punti bisogna fare una partita seria. Loro sono una squadra giovane con grande qualità e sentono molto questa partita, tutti gli anni la vivono con grande voglia di battere la Juventus". Per i bianconeri inizia un periodo denso di impegni: "Bisogna guardare partita per partita. Martedì avremo il primo impegno da dentro o fuori con il Tottenham, poi penseremo alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta e lì o vai in finale o vai a casa, quindi credo sia un momento bello, bisogna arrivarci con grande entusiasmo". Per il tecnico però non saranno decisivi solo i prossimi 10 giorni: "Io guarderei oltre il derby, fino a prima della sosta. Sia noi che il Napoli avremo affrontato partite toste e vedremo dove saremo, ma comunque il campionato si deciderà il 20 maggio".

A Firenze Allegri festeggia la panchina numero 200 con la Juventus: "Sono contento per i risultati che i ragazzi mi hanno regalato in questi tre anni e mezzo, per il lavoro con la società e per il resto andiamo avanti. Speriamo di farne tantissime, però tutto dipende dai risultati. Finora li abbiamo fatti". Per quanto riguarda la condizione fisica della squadra dice: "Gli unici infortunati sono Dybala, Cuadrado, Matuidi ed Howedes, per il resto sono tutti disponibili. A centrocampo è possibile vedere Marchisio dal primo minuto, sta bene come ha fatto vedere contro il Sassuolo. Asamoah è da tanto tempo che non fa il centrocampista, poi ci sono Bentancur e Sturaro".

Proseguendo sulla formazione che scenderà in campo con la Fiorentina: "In difesa è probabile che giochi Lichtsteiner a destra al posto di De Sciglio, mentre in attacco Douglas Costa è recuperato ma non credo partirà dall'inizio, visto che Bernardeschi sta molto bene. In porta gioca Buffon". Sulle polemiche ed ironie che ha suscitato il largo successo sul Sassuolo Allegri la pensa così: "Alla fine vincerà la squadra migliore. Noi dobbiamo continuare per la nostra strada, speriamo fino al 27 maggio".

Per concludere, un elogio a Gonzalo Higuain: "Sono molto contento di lui, è diventato un punto di riferimento. Anche quando è rimasto 6 partite senza segnare ha fatto grandi partite".