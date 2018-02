Serie A, Fiorentina - Juventus: I convocati e la probabile 11 dei bianconeri

JuventusTwitter

La Juventus torna sui campi della Serie A dopo il secco 7-0 ai danni del Sassuolo che non è riuscito a contenere la forza dei bianconeri. Tuttavia il Napoli sembrerebbe proprio implacabile e i Partenopei continuano a rimanere distaccati dalla Vecchia Signora a più 1. Il match di domani sarà dunque molto importante e difficile, contro uno storico rivale che darà sicuramente filo da torcere. Sarà una partita però psicologicamente importante in vista di questa sfrenata corsa scudetto.

Dopo l'ultimo consueto allenamento prima della partita, nel campo di Vinovo, Allegri ha stilato la lista dei giocatori che andranno all'Artemio Franchi con lui:

Buffon, De Sciglio, Chiellini, Benatia, Pjanic, Khedira, Marchisio, Higuain, Douglas Costa, Alex sandro, Barzagli, Pinsoglio, Mandzukic, Asamoah, Szczesny, Lichsteiner, Sturaro, Bentancur, Bernardeschi.

Torna a disposizione Douglas Costa, fuori recentemente per un affaticamento muscolare. Per lo stesso problema rimane out però Matuidi, che si aggiunge alla lista degli infortunati insieme a Dybala, Cuadrado e Howedes.

Dai 20 giocatori chiamati in causa da Allegri si può iniziare a comporre un probabile 11 per domani:

Non ci sono grossi dubbi di formazione. Su un 4-3-3 Partirebbe in porta Buffon accompagnato in difesa da Benatia e Chiellini. A centrocampo, vista l'assenza dell'ex Psg Allegri ha davanti a sè alcune scelte. Come detto in conferenza, c'è stato il pensiero di schierare Asamoah nei 3 di centrocampo, idea cestinata per via della lunga assenza del ghanese in quel ruolo. Le opzioni dunque rimangono 3: Marchisio, Bentancur o Sturaro. In difesa unico ballottaggio quello tra Lichtsteiner e De Sciglio, con il primo in vantaggio sul secondo. Gara dell'ex per Bernardeschi che potrebbe invece partire dal primo minuto.