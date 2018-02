Fiorentina - Juventus in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (20:45)

NOTE: 24esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018: in campo al Franchi di Firenze va in scena Fiorentina-Juventus. Si comincia alle ore 20:45.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Fiorentina-Juventus, match valido per la 24esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Marco Guida.

Diretta Fiorentina-Juventus

I giocatori della viola festeggiano dopo la gara contro il Bologna. | ACF Fiorentina, Twitter.

QUI FIORENTINA

I viola hanno rimediato al clamoroso tracollo contro l'Hellas Verona di due settimane fa, battendo il Bologna per 1-2 in una gara molto particolare, decisa dal solito Federico Chiesa, sempre più trascinatore di una squadra dal futuro tutt'altro che sicuro e che bazzica in una posizione particolare di classifica.

Certo battere gli odierni avversari porterebbe ad un bel balzo in avanti nella lotta per l'accesso all'Europa League: più in generale, i toscani non hanno ancora trovato la continuità giusta di prestazioni nè tantomeno una grande solidità difensiva. Dai tre punti di sette giorni fa bisogna costruire qualcosa prima che sia troppo tardi.

Il treno europeo corre, e dunque non ci sono attenuanti. Nemmeno quelle legate all'assenza di Laurini, che dovrebbe venire sostituito da Bruno Gaspar - ad uno snodo fondamentale per la propria stagione. Pioli ha parlato di campioni d'Italia senza punti deboli, ma le incursioni del portoghese potrebbero essere una chiave interessante...

La probabile formazione di Pioli. | vavel.com via lineupbuilder.com

A proposito di Stefano Pioli, sembra orientato verso la conferma del suo 4-3-3. In porta Sportiello, davanti a lui appunto Bruno Gaspar, Pezzella, capitan Astori (che ha parlato in settimana) e Biraghi. In cabina di regia c'è Badelj, Veretout e Benassi sono le mezzali. In avanti, Chiesa e Thereau (o Gil Dias) supportano Simeone.

Live Fiorentina-Juventus

QUI JUVENTUS

I campioni d'Italia sono invece tornati ad essere uno schiacciasassi dopo qualche prestazione un po' sottotono, andando prima a vincere sul campo dell'Atalanta nell'andata delle semifinali di Coppa Italia, per poi confermarsi pochi giorni dopo con un dirompente 7-0 al Sassuolo, prova di forza assoluta.

Minimo comune denominatore dell'ultimo periodo della Vecchia Signora è la difesa blindata: le sicurezze per la seconda parte della stagione, quella più importante, sembrano in ghiaccio. Oggi intanto la possibilità di mettere pressione al Napoli, con un virtuale sorpasso; servirà, però, una "gara seria", parola di Allegri.

Gara seria a cui non prenderà parte Blaise Matuidi, aggiuntosi alla lista infortunati che già comprendeva Howedes, Cuadrado e Dybala. Recuperato invece Douglas Costa, fra i convocati c'è anche Stefano Sturaro, che aveva avuto un piccolo problema fisico ma è tornato subito a disposizione.

La probabile risposta di Allegri. | vavel.com via lineupbuilder.com

Max Allegri confermerà il suo 4-3-3, con Buffon alla base, Lichtsteiner ed Alex Sandro terzini, Benatia e Chiellini - protagonista di una splendida intervista giusto l'altro ieri - centrali. Khedira e Pjanic sicuri del posto in mezzo, al loro fianco uno fra Marchisio (favorito) e Bentancur. Il grande ex Bernardeschi, Higuain e Mandzukic in attacco.

Diretta live Fiorentina-Juventus

STATISTICHE & CURIOSITÀ

Mario Mandzukic ha detto in settimana di gradire il ruolo da esterno, ma anche da attaccante contro l'avversario di stasera non si è mai comportato male (tre reti in cinque partite). Federico Chiesa (anche lui ai microfoni qualche giorno fa) ha invece fatto il suo debutto nel nostro campionato contro Madama, ma senza trovare la rete; discorso diverso per Giovanni Simeone, autore della sua prima (di tre) doppiette in A contro i torinesi.