Serie A, Fiorentina - Juventus: Allegri vuole i 3 punti. Pioli tende la trappola ai bianconeri

Juventus Twitter

Una undicesima, l'altra seconda. Questa la situazione tra Fiorentina e Juve, due acerrime nemiche da tanti anni. Pioli ha voluto costruire una squadra giovane, tecnica e brillante, formata da giocatori alle prime esperienze in serie A (Veretout, Gil Dias, Laurini, Cholito) e da altri che la Serie A la conoscono parecchio bene (Astori, Thereau). Nonostante una partenza sottotono, fatta di pareggi e sconfitte, la Fiorentina si è piano piano rialzata e ora punta alla qualificazione diretta in Europa League.

I bianconeri, invece, non vogliono perdere la concentrazione, e non devono sottovalutare gli avversari che, specialmente in partite di questo genere, hanno sempre dato il proprio meglio. Allegri arriva all'Artemio Franchi senza 3 giocatori fondamentali. Matuidi, Dybala e Cuadrado saranno gli indisponibili per questo match (senza contare Howedes), fuori tutti per problemi muscolari. I ricambi non mancano, Bernardeschi è pronto ad affrontare la sua ex squadra mentre a centrocampo il giovane Bentancur non vede l'ora di offrire al pubblico juventino altre buone prestazioni. Il Napoli comunque è la squadra da battere, essendo a più 1 dalla Vecchia Signora, che non può permettersi alcun passo falso.

Reduce da un 2-1 contro il Bologna, la Fiorentina invece dovrà fare a meno di Laurini, non convocato da Pioli. I sostituti: Bruno Gaspar, Milenkovic e Pezzella, giocatori che potrebbero rattoppare la difesa della Fiorentina dopo questo forfait dell'ultima ora. Gaspar però non dovrebbe essere la prima scelta, viste le sue qualità non perfette per match come questi, il che porterebbe Pioli a schierare terzino uno tra i due sopracitati. Ci potrebbe inoltre essere un cambiamento di modulo, con un passaggio alla difesa a 3, ma sono solo ipotesi che si potranno verificare questo pomeriggio.

QUI FIORENTINA - Con l'assenza di Laurini, ecco una probabile formazione dei viola.

QUI JUVENTUS - Come già anticipato all'uscita dei convocati, la formazione più probabile per i bianconeri è questa.

Il match si terrà allo stadio Artemio Franchi di Firenze alle 20.45, ora italiana. L'arbitro sarà il signor Marco Guida.