Serie A, Fiorentina - Juventus: Bernardeschi e Higuain mettono la firma sulla partita. Espugnato il Franchi!

Nei match tra rivali le partite sono sempre sinonimo di grande spettacolo e così è stato stasera con una Fiorentina che ha fatto dannare e non poco gli uomini di Allegri. Tuttavia un grande Bernardeschi e un cinico Higuain hanno archiviato anche la pratica Viola.

LE SCELTE - Pioli opta per un 4-3-3 con Pezzella esterno di difesa vista l'assenza di Laurini. Fuori Thereau nel tridente iniziale e dentro Gil Dias che affiancherà Simeone e Chiesa. Allegri sceglie Lichtsteiner sulla corsia destra di difesa. Al posto dell'infortunato Matuidi ci sarà Marchisio, mentre in attacco titolare Bernardeschi, ex della Fiorentina.

PRIMO TEMPO - Gara che parte con i toscani aggressivi, bianconeri in difficoltà in avvio. Benassi manda al centro dell'area un traversone pericoloso, su cui Chiellini ci arriva con il braccio. L'arbitro Guida sentenzia il calcio di rigore su cui si presenta Veretout. Il controllo Var inizialmente concede il penalty ma in un secondo tempo viene riconosciuta l'irregolarità dell'azione per un fuorigioco di Simeone.

ANCORA VIOLA - La Fiorentina continua ad attaccare e la difesa bianconera soffre gli assalti della squadra di Pioli, gli uomini di Allegri non riescono a creare il proprio gioco. Al 38esimo minuto arriva un altro brivido per la Juventus, con Gil Dias che dopo una ripartenza riesce a ricevere palla e a calciare col destro, trovando però un buon Buffon che devia la sfera sul palo.

SECONDO TEMPO - Pronti - via, e la Fiorentina riparte con la stessa aggressività del primo tempo. Subito Milenkovic si rende pericoloso di testa non riuscendo ad indirizzare bene però il pallone. La squadra di Pioli è continuamente pericolosa, sfruttando la velocità dei suoi esterni e attuando un pressing preciso ed efficace.

COLPO DI SCENA - I bianconeri riescono ad esporsi nell'area avversaria e lo fanno con Bernardeschi che riesce a subire un fallo prezioso al limite dell'area. Guida indica la punizione su cui c'è proprio l'attaccante della Nazionale Italiana che calcia e mette a segno la rete dell'1-0. Goal dell'ex importantissimo per lui, in una partita molto difficile fin qui. La Juventus inizia a trovare più varchi in attacco, grazie anche all'entrata in campo di un velocista come Douglas Costa che si rende pericoloso al 68esimo minuto, liberandosi sulla fascia e mettendo un pallone insidioso per Higuain che calcia però fuori. La Fiorentina rimane aggressiva ma nonostante le buone intenzioni il centrocampo risulta essere molto stanco, dopo le grosse energie spese durante il corso del primo tempo. Tuttavia i Viola ci provano con Thereau ma trovano uno strabiliante Buffon che chiude tutto e nega la gioia all'attaccante ex Udiense.

DI NUOVO JUVE - Con una Fiorentina stanca, ne approfitta la Juventus e ne approfitta anche il Pipita Higuain: Chiellini recupera palla e lancia di destro l'attaccante argentino, che scatta repentinamente bruciando la difesa avversaria e piazzando il destro che regala definitivamente ai bianconeri la vittoria al Franchi. Nonostante il punteggio, la squadra di Pioli continua ad attaccare rendendosi pericolosa fino alla fine del match.

Con questa vittoria la Vecchia Signora si piazza a +2 dal Napoli, con i Partenopei che però hanno una partita in meno. La Fiorentina rimane 11esima a 31 punti sopra Bologna e Genoa, il punteggio non elimina una grandissima prestazione.