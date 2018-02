Juventus, brillano Bernardeschi e Higuaìn | www.juventus.com

La Juventus coglie un importantissimo successo su un campo storicamente difficile come quello della Fiorentina. Grande protagonista di serata, l'uomo più atteso, Federico Bernardeschi, che ha segnato il primo goal di serata su calcio di punizione. Molto positiva anche la prova di Gonzalo Higuaìn, autore del secondo goal, e di tutta la difesa, specialmente di Gianluigi Buffon.

Buffon 7: Non servono molti suoi interventi, ma quando interpellato si fa sempre trovare pronto. Sul palo di Gil Dias è fortunato, mentre è miracoloso nell'intervento in tackle scivolato su Thereau nella ripresa sullo 0-1 per blindare un altro clean sheet.

Lichtsteiner 6: Partita senza infamia e senza lode fin quando è in campo, ma ha il merito di favorire l'azione in cui Bernardeschi si procura la punizione del vantaggio. (Dal 61' Barzagli 6: Sistema il pacchetto arretrato e la Juve non rischia più).

Benatia 6.5: Non parte benissimo, poi cresce col passare dei minuti, per l'ennesima riconferma di una crescita costante.

Chiellini 6.5: Domina senza grossi problemi su Simeone e serve a Higuaìn l'assist per lo 0-2. Di destro.

Alex Sandro 6: Piccoli segnali di ripresa. Nel primo tempo soffre gli spunti di Gil Dias, poi esce alla distanza, complice il calo avversario.

Khedira 5.5: Malino nella prima frazione, meglio nella ripresa, ma non ai livelli a cui ha abituato il tedesco.

Pjanic 6: Buona confidenza nel giocare il pallone anche quando pressato. Al contrario dei compagni, abbassa il suo standard di prestazione nel secondo tempo.

Marchisio 6: Si vede che non è al top della forma e lo sa anche lui, ma fornisce apporto dove serve e aiuta la squadra a rimanere compatta. (Dal 62' Douglas Costa 6.5: Non entra direttamente nelle azioni dei goal, ma con la palla tra i piedi è uno spettacolo).

Bernardeschi 7: Subisce un po' la pressione e i fischi nel primo tempo, poi si scioglie e sale in cattedra, conquistandosi e realizzando la punizione dello 0-1 oltre a diverse giocate degne di nota, sia in fase offensiva che in quella di ripiegamento. (Dal 77' Bentancur 6: Pochi minuti a disposizione per lui, ma entra con grande personalità).

Higuaìn 7: Partita da leader assoluto. Nel primo tempo tocca sì e no due palloni, ma nella ripresa si carica la squadra sulle spalle, aiuta i compagni a salire e chiude i conti con un goal da bomber puro.

Mandzukic 5.5: Insolitamente sottotono, fatica ad avere la meglio su Milenkovic ed è impreciso anche tecnicamente.

Allegri 6.5: Grande merito nel dare fiducia a Bernardeschi, che lo ripaga aprendo in due il match, poi, solita gestione intelligente.