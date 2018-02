Juve occhio alle inglesi! Precedenti negativi per i bianconeri

Juventus.com

Se è vero che la Juventus, in questo sorteggio, ha evitato alcune delle squadre più insidiose di questa Champions, è giusto sottolineare anche come i precedenti con le inglesi nelle Coppe Europee non sorridano alla Vecchia Signora. Nelle gare ad eliminazione diretta il bilancio non è infatti confortante, con 10 sfide di cui 6 favorevoli alle squadre di oltre manica e 4 positive per il club torinese. Inoltre il dato risulta essere ancor più preoccupante quando si analizza come nelle ultime 5 gare, passati i gironi, la Juventus non sia riuscita a vincere nemmeno una partita.

Fino ad ora i bianconeri hanno incontrato diverse squadre inglesi e l'ultima sfida ad eliminazione diretta risale al 2009/2010 quando fu il Fulham a spegnere il sogno Europa League alla squadra allora allenata da Zaccheroni. Fu forse il peggior match giocato in quella stagione, con un risultato di 4-1 a favore dei bianconeri sponda inglese. Molte furono le critiche al mister della Juve, che tenne in panchina Marchisio e Del Piero, giocatori che molto probabilmente avrebbero potuto dare una grande mano in quella circostanza.

Un altro match sicuramente degno di nota è quello contro il Liverpool nella stagione 2005/2006 quando fu il match di andata a compromettere le sorti del passaggio del turno. Erano i quarti di finale e ad Anfield furono i padroni di casa ad imporsi con un 2-1. Hyppia portò in vantaggio i Reds che raddoppiarono poco più avanti con Garcia. Provò ad accorciare le distanze Cannavaro al 20esimo del secondo tempo. Inutile poi il pareggio per 0-0 al Delle Alpi, nel match di ritorno.

Contro lo United invece i bianconeri hanno quasi sempre ottenuto buoni risultati. Juventus e Red Devils si sono scontrati 3 volte, con la Vecchia Signora che ha vinto 2 volte nella stagione '76/'77 e in quella '83/'84. In difetto invece la gara nella stagione '98/'99, con il Manchester che prevalse per 3-2 in una gara parecchio amara.

Tornando ai giorni nostri possiamo analizzare al contrario, la situazione per il Tottenham. Gli Spurs hanno precedenti poco rassicuranti per i tifosi bianconeri: sono riusciti a passare il turno ben 4 volte su 5 quando hanno incontrato squadre italiane. Unico match perso è stato quello nella stagione 2014 / 2015 quando fu la Fiorentina a sconfiggere la squadra di Pochettino.