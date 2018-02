Juventus, i convocati per la sfida con il Tottenham | www.juventus.com

Nessuna grossa sorpresa - o quasi - nella lista dei convocati di Massimiliano Allegri in vista dell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham. Paulo Dybala ha sostenuto parte dell’allenamento con i compagni – sotto gli occhi del presidente della Juventus Andrea Agnelli - ma tornerà in gruppo da mercoledì e dunque non sarà rischiato dopo oltre un mese di stop e dunque resta indisponibile, così come Matuidi e Barzagli, anche loro esclusi annunciati; infortunato dell'ultimo minuto è Stephan Lichtsteiner, out per un risentimento muscolare. Per il resto, squadra al completo e per il tecnico livornese si aprono diverse strade da percorrere per quanto riguarda la formazione da schierare contro gli Spurs.

Il modulo di partenza non dovrebbe discostarsi dal 4-3-3: davanti a Gianluigi Buffon - di nuovo in campo in Champions dopo l'ultima presenza del 22 novembre scorso - in porta, la coppia centrale di difesa sarà composta da Benatia e Chiellini, con De Sciglio a destra ed Alex Sandro a sinistra. A centrocampo resta il dilemma più complicato da risolvere per Allegri, vista l’assenza del quasi insostituibile Matuidi: insieme a Khedira e Pjanic, il dubbio è fra Sturaro, Marchisio e Bentancur. Il Principino ha disputato una buona ora contro la Fiorentina, ma ha dato la sensazione di non avere molta benzina nelle gambe e potrebbe soffrire molto l’intensità degli inglesi, molto brillanti nelle ultime uscite; scegliere Sturaro in gare così importanti è sempre un rischio ed ecco quindi che si fa largo l’ipotesi Rodrigo Bentancur – già titolare al Camp Nou contro il Barcellona nella prima gara europea dell’anno ed in buona forma, come mostrato nello scampolo di partita avuto a disposizione venerdì sera. In attacco invece, praticamente certo il tridente formato da Mandzukic, Higuaìn e Douglas Costa, con Bernardeschi pronto a subentrare e dare seguito all’ottimo momento che sta vivendo.

La lista completa:

1 Buffon

2 De Sciglio

3 Chiellini

4 Benatia

5 Pjanic

6 Khedira

8 Marchisio

9 Higuaín

11 Douglas Costa

12 Alex Sandro

16 Pinsoglio

17 Mandzukic

22 Asamoah

23 Szczesny

24 Rugani

27 Sturaro

30 Bentancur

33 Bernardeschi

37 Muratore