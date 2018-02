Juventus - Tottenham in diretta, LIVE Champions League 2017/18 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Tottenham, match valido per l'andata degli ottavi di finale della Champions League 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro tedesco Felix Brych.

Diretta Juventus-Tottenham

Federico Bernardeschi e Gonzalo Higuain sono stati decisivi per la Juventus a Firenze, nell'ultima di campionato. | juventus.com

QUI JUVENTUS

Si riparte, finalmente: seconda andata di uno scontro ad eliminazione diretta per i bianconeri, che hanno già disputato la prima semifinale di Coppa Italia battendo l'Atalanta ed ora, analogamente, dopo aver messo KO la Fiorentina in campionato si accingono a tornare in azione in campo europeo.

Non è stato un girone esaltante per i campioni d'Italia, che nel frattempo però hanno trovato dei meccanismi nuovi e subito un solo gol nelle ultime sedici gare. Allegri alla vigilia ha chiesto ai suoi una partita di grande qualità tecnica; il leader Chiellini, anche lui in conferenza stampa, ha parlato invece di rispetto ed umiltà.

Out oggi ci saranno Lichtsteiner, Barzagli, Howedes, Cuadrado ma soprattutto Matuidi e Dybala - precauzionalmente escluso dai convocati - per una formazione dei torinesi che sembra piuttosto delineata: per sostituire il francese potrebbe essere l'ora di Bentancur, com'era prevedibile.

La probabile formazione scelta da Allegri: l'unico dubbio è a centrocampo. | vavel.com via lineupbuilder.com

Max Allegri è orientato verso la conferma del suo 4-3-3: in porta ci sarebbe Buffon con De Sciglio ed Alex Sandro terzini e la coppia Benatia-Chiellini nel mezzo. Khedira, Pjanic ed appunto Bentancur (favorito su Sturaro) formano la cintola di mezzo, con Douglas Costa, l'in-formissima Higuain e Mandzukic nel tridente d'attacco.

Live Juventus-Tottenham

Dele Alli ed Harry Kane rappresentano due fonti di pericolo molto grandi. | tottenhamhotspur.com

QUI TOTTENHAM

Anche gli Spurs sono in un periodo molto positivo, dopo tre big match di Premier League che hanno portato ben sette punti: vittorie su Man United ed Arsenal - quest'ultima la più recente, nell'attesissimo North London Derby di sabato - ed in mezzo un rocambolesco pareggio ad Anfield, contro il Liverpool.

Sarà anche per questo che la stella della squadra, Harry Kane, ha detto che è il momento ideale per una sfida di questo livello. Il manager Pochettino si è invece soffermato sulla grandezza della Vecchia Signora, ribadendo che a suo avviso i londinesi sono ancora lontani dal suo status europeo.

Una sola grande assenza per gli inglesi oggi, quella di Alderweireld, difensore ex Atlético Madrid ed assolutamente di rilievo per la squadra. Al suo posto dovrebbe esserci Davinson Sanchez, che già l'anno scorso in Europa League con la maglia dell'Ajax aveva dimostrato alcune amnesie al netto di una grande forza fisica.

La risposta di Pochettino con solo i terzini in - leggero - ballottaggio. | vavel.com via lineupbuilder.com

Mauricio Pochettino dovrebbe dunque confermare il suo 4-2-3-1 con Lloris alla base, difeso da Aurier, Sanchez, Vertonghen e Davies coi terzini insidiati rispettivamente da Trippier e Rose. In mediana confermati Dier e Dembelé, con il trio Eriksen-Alli-Son alle spalle di Harry Kane, per cui il paragone con il pariruolo avversario è quasi d'obbligo.

Diretta live Juventus-Tottenham

Gigi Buffon ed Hugo Lloris sono due dei migliori portieri del mondo. | tottenhamhotspur.com

STATISTICHE

È il primo storico confronto per Madama contro questo avversario in gare ufficiali, anche se la tradizione è tutt'altro che confortante contro le compagini d'Oltremanica; questo trend negativo è stato confermato anche quest'estate, quando i torinesi persero per 2-0 a Wembley in amichevole con reti di Kane ed Eriksen, i due elementi più pericolosi.