Juve, due ritorni nel derby: pronti Dybala (dalla panchina) ed il 4-3-3

Medhi Benatia col pallone fra i piedi durante l'allenamento di oggi. | Juventus Twitter

La Juventus non è riuscita ad ottenere il massimo contro il Tottenham in settimana, e mentre i tifosi pensano a come ribaltare questo pareggio a Wembley, la squadra torna a concentrarsi su quello che è l'obiettivo principale, vale a dire la Serie A. Domenica alle 12:30 per i bianconeri ci sarà una sfida molto speciale, cioè quella "in trasferta" contro il Torino nel derby, che potrebbe dire tanto sul campionato della Vecchia Signora. Chiaramente oggi è stata giornata di allenamenti in quel di Vinovo e del JTC, con diverse news interessanti da riportare.

Prima di tutto, tornerà fra i convocati per la prossima sfida l'uomo più atteso, cioè Paulo Dybala. Già da martedì mattina, nella rifinitura pre-Spurs, l'argentino era tornato in gruppo ed adesso, con già le prime sessioni di campo sulle gambe, è pronto a tornare a dare una mano ai compagni. Con tutte le probabilità, la Joya non giocherà però titolare; per lui è ancora troppo presto. Dalla panchina, però, in un certo contesto il suo apporto potrebbe aiutare non poco: ecco che, dunque, potrà. In generale, secondo quanto si legge sul sito ufficiale dei campioni d'Italia, oggi c'è stata una lunga sessione di tattica nella mattina, con il gruppo al completo salvo Barzagli, Matuidi e Cuadrado, che hanno proseguito il loro percorso di recupero. Ciò vuol dire che potrebbero essere di ritorno già nel weekend in arrivo Benedikt Höwedes e soprattutto Stephan Lichtsteiner, pronto ad insidiare De Sciglio (che ha giocato 180' da venerdì) per il posto sulla corsia di destra. Certo un impiego dello svizzero dall'inizio appare al momento complicato.

Sessione di tattica a Vinovo, s'è detto in precedenza. Sì, perchè il ritorno al 4-2-3-1 tentato da Max Allegri non ha dato i risultati sperati in settimana e, con un'altra sfida piuttosto intensa alle porte, l'intenzione del tecnico livornese è quella di cambiare nuovamente. Tornerà dunque il 4-3-3 allo stadio Grande Torino, con il sacrificio di uno fra Douglas Costa (in tal senso, al momento, il favorito) e Bernardeschi in favore di una mezzala più di copertura. Potrebbe dunque essere un test importante per Marchisio, per provare la sua condizione; altrimenti - come pare più realistico - l'allenatore si affiderà a Sturaro, come peraltro già avvenuto in diversi altri derby. L'agonismo garantito dall'ex Genoa, in queste partite, è d'altronde un'arma importante: più defilate al momento le quotazioni di Bentancur. Si delinea dunque una proposta di undici iniziale per Madama:

Juventus (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Sturaro; Bernardeschi, Higuain, Mandzukic. All. Allegri