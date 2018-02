Serie A, Torino - Juventus: i convocati e la probabile formazione per il derby

Juventus Twitter

Serve una grande vittoria per il match di domani contro il Torino di Mazzarri. Serve una grande vittoria soprattutto per scacciare i fantasmi del Tottenham: il pareggio ottenuto contro gli Spurs in casa ha infatti ferito e non poco l'animo dei giocatori di Allegri che però ora vogliono trovare riscatto nel magico Derby della Mole. Una sfida da vincere dunque, per non mollare la presa da un Napoli che, sempre più puntato verso il tricolore, domani invece affronterà la Spal dopo la sconfitta per 3-1 contro i tedeschi del Lipsia nell'Europa League.

Poco fa La Juventus ha ufficializzato sul proprio profilo Twitter la lista dei convocati in vista della gara mattutina di domani delle 12.30. I giocatori che andranno nello stadio granata con mister Allegri sono 21.

1 Buffon; 2 De Sciglio; 3 Chiellini; 4 Benatia; 5 Pjanic; 6 Khedira; 8 Marchisio; 9 Higuaín; 10 Dybala; 11 Douglas Costa; 12 Alex Sandro; 15 Barzagli; 16 Pinsoglio; 21 Howedes; 22 Asamoah; 23 Szczesny; 24 Rugani; 26 Lichtsteiner; 27 Sturaro; 30 Bentancur; 33 Bernardeschi

Tra gli attaccanti della Vecchia Signora, ritorna dunque Paulo Dybala . L'argentino, fermatosi durante il match contro il Cagliari per un problema muscolare, è stato assente nella difficile partita di Champions League contro gli Spurs. Tra i convocati si rivede anche Benedikt Howedes, difensore centrale costretto a un lungo stop per svariati problemi fisici durante questa parte di stagione e rimane fuori dalla lista Mario Mandzuckic, out per un'influenza.

Da questa lista si può estrapolare un probabile 11 che Allegri potrebbe schierare in vista di questo Derby.

Su un 4-3-3 Allegri lascia fuori Buffon, come già anticipato in conferenza, e sceglie per domani Szczesny. La difesa non dovrebbe variare più di tanto ma a centrocampo, vista l'assenza di Matuidi, il ballottaggio è ancora aperto. Uno tra Sturaro, Marchisio e Bentancur dovrebbe giocare con Khedira e Pjanic. In attacco Douglas Costa e Higuain dal primo minuto, ma l'affaticamento nell'ultimo allenamento di Bernardeschi ha sollevato altri dubbi di formazione. La nostra ipotesi dunque è che l'ex Fiorentina potrebbe partire titolare con Dybala a sostituirlo nell'ultima mezz'ora di gioco.