Juventus - Torino in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (12:30)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Torino, match valido per la 25esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 12:30 - verrà fischiato dall'arbitro Daniele Orsato.

Live Torino-Juventus

QUI TORINO

I granata, in seguito al buon punto ottenuto a Marassi contro la Sampdoria, sono tornati a vincere fra le propria mura rifilando un 2-0 all'Udinese nello scorso weekend: tutta fiducia per questa partita, che come al solito potrebbe cambiare definitivamente il significato di questa stagione.

Dopo l'arrivo di Mazzarri per i torinisti è iniziato d'altronde un periodo da imbattuti, che va avanti da cinque partite, senza aver mai preso un gol in casa: ora c'è voglia di stupire contro quelli che Iago Falqué stesso ha definito gli eterni rivali di questa squadra, i mai tanto amati concittadini, con cui il rapporto è piuttosto logoro.

In conferenza stampa il tecnico ha definito la sua strategia, individuando nei duelli personali la chiave di volta di questo confronto: c'è però da capire con quale modulo l'ex allenatore del Napoli schiererà i suoi oggi. Le scelte degli uomini, in tal senso, potrebbero essere molto indicative: andiamo a vedere un po' i ballottaggi...

Nel 4-3-3 di Walter Mazzarri, infatti, in porta ci sarebbe Sirigu; davanti a lui De Silvestri, N'Koulou, Burdisso e Molinaro, con Rincon in cabina di regia e Baselli ed Obi favoriti nei ruoli di mezzali (con l'incognita Acquah); fin qui, tutto ok. In attacco, al fianco di Iago Falqué e Belotti, c'è però da capire se scenderà in campo Ansaldi - come pare - o Niang, con cui lo schieramento risulterebbe decisamente più offensivo rispetto a come sarebbe con l'ex Zenit e Genoa. Vedremo...

Diretta Torino-Juventus

QUI JUVENTUS

I bianconeri, dopo aver ottenuto un importantissimo successo ai danni della Fiorentina nello scorso turno, si sono inaspettatamente fermati in settimana: il pareggio europeo per 2-2 contro il Tottenham ha lasciato diversi interrogativi a tutto l'ambiente, oltre ad aver messo fortemente in dubbio la qualificazione ai quarti di finale.

Le scelte di Allegri non hanno d'altronde avuto l'effetto desiderato nell'occasione, con un'inversione di tendenza prevista già oggi: dal 4-2-3-1 tentato contro i londinesi si tornerà al 4-3-3, ma intanto i tifosi della Vecchia Signora si chiedono come fare a ribaltare un risultato scomodo - al momento, però, non è questa la priorità.

L'ha detto anche d'altronde il tecnico in conferenza stampa, bisogna pensare al campionato, perchè il ritorno contro gli Spurs sarà solo il 7 marzo. L'allenatore ha fatto poi anche il punto sugli assenti: fuori dai convocati per la sfida ci sono Barzagli, Matuidi, Cuadrado e Mandzukic, i primi tre già noti, l'ultimo vittima di febbre.

Max Allegri è dunque orientato verso un 4-3-3 con Szczesny fra i pali. De Sciglio ed Alex Sandro, terzini titolari, sono insidiati rispettivamente da Lichtsteiner ed Asamoah, con in mezzo Benatia a far coppia con Chiellini. Khedira e Pjanic sicuri del posto in mediana, poi uno fra Sturaro (favorito) e Marchisio, che si candiderebbe come talismano-derby. In attacco spazio a Bernardeschi - che stringe i denti -, Higuain e Douglas Costa.

Diretta live Torino-Juventus

STATISTICHE

Sono ben 17 le vittorie bianconere negli ultimi 23 derby della Mole in campionato; l'ultimo è quello del 23 settembre scorso, in cui i campioni d'Italia s'imposero per 4-0 (doppietta di Dybala, in mezzo Pjanic ed Alex Sandro). Nel frattempo in stagione però c'è stato anche il confronto valido per i quarti di Coppa Italia, con un'altra vittoria dei padroni di casa all'Allianz Stadium (2-0, gol di Douglas Costa e Mandzukic); fu proprio questa la gara decisiva per l'esonero di Sinisa Mihajlovic.