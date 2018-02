Serie A, Torino - Juventus: Allegri e Alex Sandro commentano la vittoria esterna nel derby

Compatta e cinica, questi sono gli aggettivi per descrivere una Juventus che poco fa, ha superato anche l'ostacolo Torino. Ci è voluto un prodigioso Alex Sandro e un ottimo Bernardeschi per sbloccare il match, reso difficile sin da subito per l'infortunio, ancora da valutare, di Gonzalo Higuain.

Parla per primo proprio l'autore del goal, ai microfoni di Sky Sport. "Sono contento di aver segnato in entrambi i derby, se ho la possibilità di fare gol lo devo fare. Non abbiamo mai paura, la lasciamo fuori dal campo, quando giochiamo dobbiamo avere la mentalità di vincere." Non mancano poi le parole per il compagno rientrato in campo oggi, Paulo Dybala: " È entrato benissimo, ha fatto una bella prestazione, è un giocatore che alza la qualità della squadra e ne siamo consapevoli."

A seguire arrivano anche le parole del tecnico bianconero, Massimiliano Allegri che ai microfoni di Premium Sport non solo parla del match di oggi ma analizza anche i prossimi impegni: "Il match di oggi non era una risposta al pareggio contro il Tottenham, semplicemente è stata una grande prova dei ragazzi. Andremo a Londra nelle migliori condizioni mentali, sapendo che è una partita difficile ed un ottavo di Champions. La Juventus è una squadra forte, formata da giocatori straordinari. Se si fa 2-2 col Tottenham non credo sia una tragedia." L'ex tecnico del Milan continua poi parlando anch'esso di Dybala: " Lui ha giocato molto bene tecnicamente, ma non è stato il solo. Sono molto contento di tutti i ragazzi che hanno fatto questa prestazione"