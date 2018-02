Juve: le condizioni di Higuain e Bernardeschi

Per due che ritornano, ecco che due se ne vanno. L'uscita di Sirigu, in netto anticipo sul pallone, è costata cara a Gonzalo Higuain. Proprio ora, in un momento di forma straordinario e nel momento chiave della stagione. Una forte botta alla caviglia che l'ha costretto al forfait dopo appena quindici minuti dal fischio d'inizio del Derby della Mole. Un'assenza improvvisa che ha lasciato di sasso praticamente tutti. Anche Mazzarri, il quale si è detto penalizzato dall'uscita di Higuain. Già, perchè proprio Higuain era stato ingabbiato dalla morsa dei difensori granata. La sua assenza ha permesso a Duglas Costa di accentrarsi e non dar alcun punto di riferimento. Un danno, dunque, anche per via dell'ingresso di Bernardeschi, autore dell'assist, l'ennesimo, vincente per Sandro. Un assist in una partita che è costata cara anche al giovane numero trentatré.

E se nelle ultime ore si è tirato un sospiro di sollievo per il Pipita, che dovrebbe saltare probabilmente solo la partita contro l'Atalanta, c'è molta più apprensione per Federico Bernardeschi. Il trauma distorsivo con interesse capsulo/legamentoso può comportare uno stop di un mese, a seconda del grado di entità. Una perdita questa che si porterebbe il giocatore a saltare partite importanti come quella contro il Tottenham, fondamentale in chiave Champions. Sotto quest'ottica, appare fondamentale il recupero di Dybala che potrebbe dare un'alternativa in più ad un attacco falcidiato dagli infortuni. Dalla febbre di Mandzukic, all'intervento di Cuadrado che potrebbe tornare insieme proprio all'altro ex Viola. Vagliando le ipotesi peggiori, dunque, Higuain potrebbe rientrare nella difficile trasferta romana contro la Lazio. Discorso più complesso quello per Bernardeschi che potrerbbe invece rientrare contro nella partita casalinga contro il Milan.

Elucubrazioni queste utili a preparare al peggio ogni tifoso bianconero. Per il responso ufficiale bisognerà aspettare la giornata di mercoledì, in cui la Juventus farà uscire il comunicato circa l'entità degli infortuni ed i rispettivi tempi di recupero. Ma ormai il tifoso juventino è sicuramente abituato a leggere di defezioni più o meno lunghe dei suoi pupilli. Ciò che fa storcere il naso, ed anche parecchio, è il fatto che hanno colpito i due giocatori più in forma della rosa. Adesso toccherà quasi sicuramente a Dybala riprendere per mano la Juventus e portarla alla vittoria, soprattutto in Champions.