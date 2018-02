Juventus - Matuidi torna, ma si ferma De Sciglio; Dybala verso la maglia da titolare

Buone notizie da Vinovo per la Juventus di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha ritrovato Blaise Matuidi, l'equilibratore della squadra e recupero fondamentale in ottica Champions League. Il francese è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo sia con la palla, sia senza, dimostrando di essere già pronto per giocare domenica. Tuttavia, Allegri, potrebbe optare per una soluzione più conservativa e, come fatto con Dybala, dovrebbe lanciarlo solo a partita in corso.

Proprio l'argentino, che ha già saggiato il prato verde nel derby di domenica contro il Torino, potrebbe ritrovare la maglia da titolare al centro dell'attacco della Juventus, andando a sostituire l'infortunato Higuain, sul quale comunque filtra del cauto ottimismo per il suo rientro per la sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta. Per questo motivo, quindi il Dybala tornerebbe al centro di un attacco, come ai tempi di Palermo, e dovrà anche dimostrare ad Allegri, che lo aveva messo in dubbio, di poter fare la prima punta alla Juventus.

Per un Matuidi ritrovato ed un Dybala pronto a tornare titolare, c'è un giocatore che si ferma. Mattia De Sciglio, infatti, si è fermato per un trauma distrattivo alla coscia sinistra riportato nel corso del derby della Mole. Il terzino bianconero deve ancora sottoporsi agli esami strumentali del caso, ma la sua presenza per la doppia sfida con l'Atalanta, in campionato ed in Coppa Italia, è in fortissimo dubbio. Al suo posto, quindi, ci sarà Stephan Lichsteiner che dovrà però guardarsi dalla concorrenza di Andrea Barzagli, anche lui tornato a disposizione.