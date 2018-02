Juventus - Pjanic: "Non sottovalutiamo l'Atalanta, Dybala ci aiuterà"

Miralem Pjanic non si fida dell'Atalanta, suonando la carica in vista della prossima sfida contro la Dea. Il talentuoso centrocampista della Juventus si dimostra consapevole della forza dei nerazzurri, confermata anche dal match contro il Borussia Dortmund di ieri sera: "Ho visto la sfida di ieri sera contro il Borussia ed è davvero un peccato perché l'Atalanta ha giocato molto bene. È un'ottima squadra e dovremo fare attenzione. Hanno qualità, corsa e giocatori molto interessanti".

Passaggio importante, inevitabilmente, sulla capolista Napoli: "La corsa scudetto? È un peccato che il Napoli sia uscito dall'Europa League perché poteva arrivare fino in fondo e magari aggiudicarsi questa competizione - dice Pjanic - Penso che con il Napoli ce la giocheremo fino alla fine e potrebbe essere decisivo lo scontro diretto. Stanno andando a mille all'ora ma noi vogliamo vincere tutto. Siamo qui per vincere lo scudetto, per arrivare in fondo in Coppa Italia e in Champions League, pensiamo tutti in questo in modo compatto. Siamo dei giocatori che puntano a conquistare qualsiasi trofeo, non solo uno".

Tra i calciatori che potranno aiutare la Juventus, il bosniaco annovera sicuramente Paulo Dybala, pronto a trascinare la rosa bianconera dopo l'infortunio che l'ha tenuto fuori qualche mese: "Se lascerei tirare una punizione a Dybala per provare a farlo sbloccare? Si credo di sì, perché Paulo magari ha bisogno di questa iniezione di fiducia. Dobbiamo puntare molto su di lui per questo finale di campionato quindi penso che gliela concederei".