Serie A, Juventus-Atalanta: i convocati e la probabile formazione dei i bianconeri

Saranno 2 le partite in pochi giorni tra Juventus e Atalanta le quali si scontreranno domani e mercoledì allo Juventus Stadium. Stessa partita, competizioni differenti: domenica si giocherà per il Campionato, mentre fra 4 giorni sarà la volta della Coppa Italia nel match di ritorno per la semifinale. In campionato la Vecchia Signora deve inseguire un Napoli sempre più primo che non molla la presa, ma che Lunedì affronterà il Cagliari alla Sardegna Arena. Sarà dunque importante per gli uomini di mister Allegri ottenere i 3 punti in una partita contro una squadra particolarmente ostica.

Poco fa, al termine dell'ultima seduta d'allenamento a Vinovo, Massimiliano Allegri ha stilato la lista dei convocati. I giocatori sono 19:

1 Buffon; 3 Chiellini; 4 Benatia; 5 Pjanic; 8 Marchisio; 10 Dybala; 11 Douglas Costa; 12 Alex Sandro; 14 Matuidi ; 15 Barzagli; 16 Pinsoglio; 17 Mandzukic; 21 Howedes; 22 Asamoah; 23 Szczesny; 24 Rugani; 26 Lichtsteiner; 27 Sturaro; 30 Bentancur.

Torna in gruppo Matuidi reduce da un infortunio che lo ha costretto a stare fuori dal campo per alcune partite. Presenti ancora Howedes e Paulo Dybala reduci anch'essi da lunghi stop. Ancora out Cuadrado in ripresa dalla pubalgia dopo aver effettuato l'operazione chirurgica. Si aggiungono inoltre volti nuovi nell'infermeria. Federico Bernardeschi non è stato inserito tra i convocati dopo un problema muscolare accusato nell'ultimo match contro il Torino. Situazione analoga per Gonzalo Higuain e Mattia De Sciglio, le loro condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.

Da questa lista di convocati possiamo estrapolare una probabile formazione che il mister Allegri potrà schierare in vista del match contro i neroazzurri dell'Atalanta.

Come detto in conferenza sarà Buffon il portiere titolare per questa partita. In difesa il ballottaggio sarà tra Benatia e Rugani, mentre a destra torna Lichtsteiner. A centrocampo rientra Matuidi insieme a Pjanic e a uno tra Bentancur, Marchisio e Sturaro. In attacco Dybala partirà insieme a Douglas Costa e Mandzuckic, vista l'assenza di Gonzalo Higuain.