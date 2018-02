Juventus - Atalanta in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (18:00)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Atalanta, match valido per la 26esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 18:00 - verrà fischiato dall'arbitro Maurizio Mariani.

Diretta Juventus-Atalanta

Massimiliano Allegri durante un allenamento di questa settimana a Vinovo. | Juventus, Twitter.

QUI JUVENTUS

I bianconeri sono reduci dal derby, vinto per 0-1 allo stadio Grande Torino con una prova essenzialmente basata sul proprio grande cinismo ed un'essenzialità massima, dovuta alle tante assenze che in quell'occasione - similmente, come vedremo, avverrà oggi - li hanno colpiti.

Recuperato infatti Blaise Matuidi in settimana si è fermato ancora Mattia De Sciglio, mentre Allegri in conferenza stampa ha fatto trasparire una certa preoccupazione per le condizioni di Bernardeschi e detto che Dybala non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. E non è ancora finita.

Infatti oggi non risulta fra i convocati nemmeno Gonzalo Higuaìn, che non è al meglio dopo una contusione subita nello scorso matchday, così come Cuadrado, lungodegente dopo l'operazione per pubalgia di qualche settimana fa, che ha avuto esito positivo ma non porterà il colombiano in campo prima di metà marzo.

Sembra che Allegri abbia le idee piuttosto chiare su chi mandare in campo oggi. | vavel.com via lineupbuilder.com

Max Allegri confermerà il suo 4-3-3 con Buffon di ritorno fra i pali, Lichtsteiner ed Asamoah terzini, e Rugani favorito per affiancare Chiellini. In cabina di regia c'è Pjanic - intervistato in settimana -, Marchisio e il rientrante Matuidi sono le mezzali (turno di riposo per Khedira). In attacco Dybala va ancora verso la panchina, con Douglas Costa ed Alex Sandro a supporto di Mandzukic nel tridente.

Live Juventus-Atalanta

Josip Ilicic e Rafael Toloi dopo il gol che avrebbe potuto far qualificare l'Atalanta ai danni del BVB. | atalanta.it

QUI ATALANTA

I nerazzurri avevano invece ottenuto, contro la Fiorentina, un buon pareggio giocando col freno a mano: tutto questo nell'ottica di poter dare il meglio nella successiva partita, lo storico spareggio in campo internazionale contro il Borussia Dortmund, conclusosi però con una cocente eliminazione.

Il sogno Europa League è dunque svanito, ed adesso con tantissimi rimpianti la Dea è chiamata a tornare a macinare punti in campionato, proprio per ottenere in tal senso un piazzamento utile per la prossima stagione. Ma non sarà facile: le pretendenti sono alte e la sfida odierna è quasi impossibile.

Anche Gasperini in conferenza stampa ha confermato di ritenere la Vecchia Signora l'avversario più forte e, dopo un dispendio di energie come quello di giovedì, pensare di proporre una prestazione di livello è molto complicato. Il mister ex Genoa ha anche confermato l'assenza di Petagna per il duello di stasera.

La risposta di Gasperini, anch'essa con pochi (e deboli) dubbi. | vavel.com via lineupbuilder.com

Gian Piero Gasperini è orientato verso un 3-4-2-1, con Berisha difeso non dallo juventino Caldara, a riposo, ma da Toloi, Palomino e Masiello. Hateboer e Spinazzola sarebbero i tornanti, con De Roon e Freuler in mediana. Ilicic e Cristante sono i favoriti per supportare Cornelius; attenzione, tuttavia, alla possibilità che venga schierato un tridente leggero.

Diretta live Juventus-Atalanta

I bianconeri festanti dopo la vittoria per 0-1 in Coppa Italia, proprio ai danni degli orobici, dello scorso 30 gennaio. | Juventus tv, Twitter.

CURIOSITÀ

È la terza volta in stagione che queste due squadre s'incrociano: la prima è stata la sfida di un girone fa in campionato (2-2, gol di Bernardeschi, Higuain, Caldara e Cristante), la seconda l'andata delle semifinali di Coppa Italia (0-1, rete di Higuain, il ritorno da disputarsi mercoledì ancora all'Allianz). Un confronto di certo non inedito!