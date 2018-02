Serie A, Juventus - Atalanta: i bianconeri cercano i 3 punti

Una gara che promette divertimento e spettacolo quella tra Juventus e Atalanta, così come sono stati gli ultimi 2 precedenti match giocati durante questa stagione. La Juventus a ripensarci si mangia le mani, almeno sulla partita di andata, quando la compagine di Max Allegri fu fermata clamorosamente sul 2-2 dopo una partita ricca di emozioni da entrambe le parti. I propositi perchè una gara del genere si ripeta sono buoni, ma occhio a come vengono utilizzate le forze: Mercoledì Allegri e Gasperini si sfideranno, ancora una volta, in Coppa Italia.

All'Allianz Stadium dunque, non sarà sicuramente una partita facile. I bianconeri si trovano con la classica emergenza infortunati, con Higuain e Bernardeschi ko infatti, Allegri dovrà inventarsi qualcosa anche per le partite a venire. Infatti, dopo la doppia sfida con i bergamaschi, sarà la volta di Lazio e Tottenham, in un tour de force che farà sudare parecchio il tecnico livornese. La Juventus stasera incontrerà una squadra affamata di vittorie, specialmente dopo l'eliminazione in Europa League contro il Borussia Dortmund, e chissà se Gasperini non riesca a tendere la trappola giusta ancora una volta.

Non esita a non sottolineare i livello degli avversari mister Gasp che in conferenza li descrive come i "più forti". Ok gli elogi, ma l'Atalanta ha già saputo tendere la trappola letale alla Vecchia Signora, lo scorso primo Ottobre quando furono Caldara e Cristante a bloccare la Juventus sul risultato del pareggio. Ottava posizione in classifica e ora testa solo al campionato con in mente un solo obiettivo: raggiungere per il secondo anno consecutivo la qualificazione in Europa. Non sarà però un'impresa facile, viste le molte concorrenti come Milan, Samp e Lazio che non vogliono di certo allentare la presa per uno spazio in Europa League.

Come annunciato all'uscita dei convocati per questo match, la Juventus potrebbe scendere in campo così:

Probabilmente Allegri opterà per un 4-3-3 con Buffon in porta e uno tra Rugani e Benatia in difesa. A destra torna Lichtsteiner e a sinistra Alex Sandro. Con la presenza di Matuidi a centrocampo insieme a Pjanic resta da capire chi sarà il terzo, e Allegri schiererà uno tra Marchisio, Bentancur e Sturaro. In attacco l'assenza di Bernardeschi e Higuain obbligherà il tecnico livornese a disporre in un tridente Dybala, Douglas Costa e Mandzuckic.

La gara si giocherà alle 18.00 di questo pomeriggio all'Allianz Stadium. L'arbitro sarà il signor Mariani.