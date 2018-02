Serie A, UFFICIALE: Juventus-Atalanta non si gioca

Adesso è ufficiale: Juventus-Atalanta non si gioca. Nelle ultime due ore, infatti, sono caduti quasi dieci centimetri di neve sul manto erboso dell'Allianz Stadium che hanno costretto l'arbitro Mariani, dopo un breve sopralluogo insieme ai due capitani Buffon e Toloi, a rinviare la sfida, valida per la 26.ma giornata di Serie A, a data da destinarsi. Le due squadre torneranno ad affrontarsi mercoledì per il ritorno della semifinale di Coppa Italia e, dunque, diventa impossibile recuperare l'incontro domani. Si potrebbe ipotizzare un recupero il 15 marzo, visto l'impegno in Champions League della compagine bianconera contro il Tottenham, ma le decisioni ufficiali verranno prese soltanto nelle prossime ore. Dunque, la Juventus resta al secondo posto con 65 punti mentre l'Atalanta resta all'ottavo posto con 38 punti.