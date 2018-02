Juve: Higuain migliora e prepara il rientro

Una settimana di stop forzato per tutti, bianconeri e orobici, che permetterà alle due compagini di recuperare alcuni infortunati per i primi e le fatiche di coppa per i secondi. In tal senso, Higuain sembra già essere sulla via del rientro dopo la forte botta alla caviglia rimediata nel derby contro il Torino e che ha inevitabilmente fermato il Pipita nel suo miglior stato di forma.

Nel match di ieri, come da pronostico, Higuain era rimasto a casa non figurando nemmeno tra i convocati. Sorte differente potrebbe accadere invece per la Coppa Italia, nel quale potrebbe già essere convocato. Difficilmente verrà schierato sin dall'inizio per evitare ricadute ma soprattutto perchè in questa settimana non si è praticamente mai allenato. Più facile poterlo vedere titolare nel match di sabato contro la Lazio, in cui potrebbe avere qualche allenamento in più sulle gambe.

Parallelamente, non è nemmeno da escludere un recupero totale e completo per il delicato match di Champions League contro il Tottenham in quel di Wembley. In questo senso, il recupero di Dybala potrebbe garantire un margine di scelta più ampio per mister Allegri nelle partite che precedono gli Spurs di Pochettino ed Harry Kane. Una partita da dentro o fuori, assolutamente da vincere e per questo molto più importante delle due di coppa Italia e campionato.

I probabili titolari sono presto detti. In porta tornerà Szczesny, come da tradizione. La difesa potrebbe vedere schierati gli stessi che avrebbero dovuto giocare domenica. Possibile turnazione a centrocampo con Sturaro al posto di Matuidi e Marchisio al posto di Khedira. Obbligate le scelte in attacco con Alex Sandro di nuovo ala sinistra insieme a Douglas Costa ed a supporto di Mandzukic centravanti. Difficile ma non impossibile vedere Dybala già dal primo minuto, magari al posto di Alex Sandro con Costa dirottato a sinistra e la Joya a destra.