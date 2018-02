Juventus - Atalanta in diretta, LIVE ritorno semifinali Coppa Italia 2017/18 (17:30)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Atalanta, match valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, il cui calcio d'inizio - previsto per l'inedito orario delle 17:30 - verrà fischiato dall'arbitro Michael Fabbri (sezione di Ravenna).

Diretta Juventus-Atalanta

QUI JUVENTUS

Per i tifosi bianconeri, dopo il rinvio della gara di campionato prevista per domenica in campionato contro il medesimo avversario di stasera, le uniche notizie interessanti nelle ultime ore sono giunte in chiave mercato. Oggi si tornerà certamente in campo: il rischio di un rinvio per maltempo anche oggi c'è, ma è davvero minimo.

Allegri in conferenza stampa ha intanto ribadito per l'ennesima volta quanto per lui, e di conseguenza per la squadra, sia importante questa competizione, così come dimostra quanto vedremo in seguito in chiave formazione; basti pensare, in tal senso, a tutti i tentativi di Higuain per forzare il recupero entro ieri...

Il Pipita però non ha fatto in tempo ed è stato escluso dai convocati per la serata, insieme ai vari De Sciglio, Cuadrado e Bernardeschi, uscito malandato dal derby vincente di dieci giorni fa. Essendo non al meglio anche Dybala e squalificato Bentancur, sembra che la formazione sia abbastanza delineata.

Max Allegri è orientato a confermare l'undici che aveva previsto (ed ufficializzato) per la sfida di campionato, con un solo cambio, il riposo di Chiellini: nel 4-3-3 dunque davanti a Buffon spazio a Lichtsteiner, Barzagli (o Benatia), Rugani ed Asamoah, con Marchisio, Pjanic e Matuidi a centrocampo, con l'incognita Sturaro. Douglas Costa - protagonista di una rivelazione-shock qualche giorno fa -, Mandzukic ed Alex Sandro nel tridente offensivo.

Live Juventus-Atalanta

QUI ATALANTA

L'ultima volta che i nerazzurri sono scesi in campo risale a quella maledetta serata europea che ha lasciato tanti rimpianti, valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale, in cui è arrivato l'amaro pari, tramutatosi in eliminazione, contro il Borussia Dortmund. Dunque c'è tanta voglia di rilancio nello spogliatoio, per tutti.

Gasperini aveva definito, alla vigilia dello snodo di Serie A, i suoi avversari come "la squadra più forte". Questo a certificare delle difficoltà a cui la Dea oggi andrà incontro, non solo sotto l'aspetto psicologico: sottovalutare la portata dell'avversario sarebbe indecoroso nei suoi confronti.

Anche un'altra eliminazione perciò, in virtù della sconfitta dell'andata all'Atleti Azzurri d'Italia, sarebbe accettabile. La voglia di giocarsela comunque c'è, come dimostrato dal tanto polemizzato turnover che il tecnico dei bergamaschi aveva scelto domenica, proprio per puntare sul duello di stasera.

Gian Piero Gasperini dovrebbe rilanciare il 3-5-2 dei suoi titolarissimi. Davanti al portiere Berisha, protagonista in negativo dell'uscita in Europa League, ci sarebbero dunque Toloi, Caldara (o Palomino) e Masiello, con Hateboer e Spinazzola a fare i tornanti e il trio Freuler-De Roon-Cristante in mediana. Ilicic fa coppia con Gomez in avanti.

Diretta live Juventus-Atalanta

CURIOSITÀ

In stagione, questa è la terza volta che la Vecchia Signora se la vede con questo avversario, oltre alla già citata partita d'andata: la prima è stata invece il 2-2 del primo di ottobre dello scorso anno solare. Da segnalare la presenza di Caldara - tesserato a gennaio 2017 - e Spinazzola negli orobici, due calciatori che a fine anno si trasferiranno dai campioni d'Italia.