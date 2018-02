Juventus, per Emre Can c'è bisogno di stringere

Pare che l’accordo ci sia da tempo, ma anche se l’annuncio ufficiale potrebbe già arrivare vista la scadenza dell’attuale contratto la firma continua a slittare. Emre Can e la Juventus si sfiorano e si corteggiano come due linee parallele senza però trovare il punto d’incontro e quindi la dirigenza bianconera ha deciso di provare a dare una scossa.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, in settimana – o al più nella prossima – Beppe Marotta e Fabio Paratici si riuniranno con l’entourage del centrocampista per accelerare la trattativa e cercare di raggiungere la risposta definitiva. L’offerta al tedesco è ormai chiara: contratto fino al 2023, con un ingaggio da 5 milioni a stagione più bonus; di contro, il giocatore ha respinto ogni tentativo del Liverpool di rinnovare nonostante Jurgen Klopp abbia manifestato più volte anche pubblicamente il suo apprezzamento, impiegandolo con regolarità.

Sulla sponda juventina c’è tranquillità vista la parola data dall’agente di Emre Can, Reza Fazeli, ma si sa che nel calciomercato finché non ci sono le firme sui contratti – e questi vengono depositati – non si può considerare una affare fatto. Anche perché lo status di svincolato e la giovane età che gli consente di essere potenzialmente un top nel suo ruolo rende il classe ‘94 molto appetibile ad altri club europei. A cominciare dal Bayern Monaco, sempre molto attento quando si tratta di calciatori tedeschi, soprattutto a parametro zero; i bavaresi hanno però da poco ufficializzato l’ingaggio di Leon Goretzka dallo Schalke 04, che per posizione occupata in campo e per anno di nascita – classe ‘95 – può essere considerato un omologo di Emre Can. Anche il Real Madrid potrebbe farci un pensierino, dato che bisogna cominciare a pensare ad un dopo Modric e con un Toni Kroos non intoccabile; c’è poi il solito Manchester City, pronto a buttarsi sul giocatore offrendo un contratto a cifre stellari. Proprio per il fatto che la Juve non vuole partecipare ad aste, gli uomini mercato bianconeri proveranno a stringere, per sapere se in estate sarà necessario uno sforzo economico per rinforzare il centrocampo o se si assicureranno un affare a costo zero.